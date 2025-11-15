聽新聞
0:00 / 0:00
慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄
桃園慈護宮媽祖日前助樂天桃猿奪中華職棒總冠軍，事蹟令人樂道，而廟方今起展開為期3天的遶境祈福遶境，也讓不少民眾引頸期盼。廟方表示，此次遶境會經過桃園15街庄，歡迎大家隨行。
慈護宮主委簡征潭說，桃園十五街庒踏尋祈福是慈護宮酬恩五朝圓醮慶典系列活動之一，由「桃園媽」帶大家出門遶境祈福，原本陰雨的天氣突然放晴，民眾參與意願也跟著變高，上午8時向「天公壇」鑑醮神明稟報後，隨行隊伍浩浩蕩蕩出發，十分壯觀。
廟方表示，今天主要繞巡大樹林庒、大湳庒、小大湳庒與山仔頂庒，明天上午8時30分在蘆竹福隆巖（大新路498號）集合後繞巡新庒仔、大竹圍與新中福後轉往中路地區，第三天上午8時30分在桃園區慈文路「蓮華寺」集合後繞巡埔仔、大小檜溪及舊市區，歡迎大家共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言