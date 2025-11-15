快訊

慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園慈護宮「桃園媽」今起一連三天遶境祈福，天氣由陰轉晴，參與民眾排成長龍。圖／桃園慈護宮提供
桃園慈護宮媽祖日前助樂天桃猿奪中華職棒總冠軍，事蹟令人樂道，而廟方今起展開為期3天的遶境祈福遶境，也讓不少民眾引頸期盼。廟方表示，此次遶境會經過桃園15街庄，歡迎大家隨行。

慈護宮主委簡征潭說，桃園十五街庒踏尋祈福是慈護宮酬恩五朝圓醮慶典系列活動之一，由「桃園媽」帶大家出門遶境祈福，原本陰雨的天氣突然放晴，民眾參與意願也跟著變高，上午8時向「天公壇」鑑醮神明稟報後，隨行隊伍浩浩蕩蕩出發，十分壯觀。

廟方表示，今天主要繞巡大樹林庒、大湳庒、小大湳庒與山仔頂庒，明天上午8時30分在蘆竹福隆巖（大新路498號）集合後繞巡新庒仔、大竹圍與新中福後轉往中路地區，第三天上午8時30分在桃園區慈文路「蓮華寺」集合後繞巡埔仔、大小檜溪及舊市區，歡迎大家共襄盛舉。

桃園 遶境
