尋「一片葉的記憶」！觀霧國家森林遊樂區 22日起推出3主題活動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「一片葉的記憶」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊設計
農業部林業及自然保育署新竹分署11月至12月將在觀霧國家森林遊樂區推出「一片葉的記憶」觀霧遊客中心導覽與手作體驗主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY，邀民眾在知識與創作的交融中，留下屬於自己的觀霧印記，並在過程中深化對森林生態與環境保育的認同。

新竹分署指出，觀霧國家森林遊樂區海拔2000公尺，區內四季分明、色彩變幻。春天嫩綠初綻、盛夏綠蔭蓊鬱，入秋後葉色轉為金黃、橘紅，深秋時分更見片片彩葉隨風飄落，鋪成一條通往山林深處的「自然地毯」，在這片森林裡，季節的變化不只是風景，更是生命的循環與記憶的痕跡。

為讓更多遊客親身感受觀霧秋冬的獨特韻味，新竹分署特別推出「一片葉的記憶」主題活動，規畫11月22日、12月7日、17日舉辦，每場活動在當天下午2點30分至3點45分在觀霧遊客中心舉辦，由觀霧遊客中心專業解說員帶領，透過館內導覽認識落葉林的植物種類與生態故事，引領民眾在戶外拾取自然落葉，親手進行輕黏土拓印，製作出獨一無二的葉片紀念；隨後將落葉歸還林地，以具體行動實踐「無痕山林」理念，讓作品不僅是一份紀念，更是一場與自然共生的體驗。

「一片葉的記憶」即日起開放網路報名，對象為國小三年級以上的民眾，未成年者需由家長陪同購票參加。每場次限額10人，名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會報名。詳細活動內容與收費方式，可參閱報名頁面https://www.accupass.com/go/2025-05-Guanwu，也可在平日上午9點至下午5點電洽0963511973（森之形自然教育團隊）。

相關活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁或上台灣山林悠遊網查詢

在觀霧遊客中心專業解說員帶領下，可透過館內導覽認識觀霧森林的樹木組成與生態故事。圖／森之形自然教育團隊提供、陳柏璋攝影
新竹分署強調落葉不僅構成觀霧的獨特風貌，也承載著森林的生命記憶。圖／森之形自然教育團隊提供、劉謹毓攝影
拾取自然落葉，完成一份與森林共享的永續意識。圖／森之形自然教育團隊提供、林雋雅攝影
深秋時分，片片彩葉隨風飄落，有如大自然鋪展的彩色地毯。圖／森之形自然教育團隊提供、林雋雅攝影
森林遊樂區 新竹
