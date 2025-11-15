新竹市少輔會再創佳績 連續2年榮獲「金舵獎」殊榮

新竹市少年輔導委員會輔導組長張瑋容榮獲114年金舵獎「社區工作類」獎，展現新竹市在少年輔導領域的深厚實力與團隊能量。值得一提的是，新竹市少輔會在去年亦表現亮眼，行政組長廖瑋琳與少輔員黃盈晨同時榮獲「金舵獎社區工作類」獎項，展現團隊連年獲獎的卓越表現。

張瑋容在少年輔導工作深耕逾10年，長期投入高風險家庭及非行少年服務，體認助人工作的艱辛與挑戰。她表示，社工面對的往往是生命最脆弱的時刻，需要兼具專業判斷與深切同理心，才能真正走進孩子的內心。

「每當感到無力想放棄時，只要看到服務對象重新找回信心與希望、露出久違的笑容，就覺得一切努力都值得。」張瑋容感性地說。對她而言，少年重拾力量的那一刻，就是繼續前行的最大動力。

金舵獎由中華民國觀護協會主，昨天在彰化縣彰化市舉行，金舵獎旨在表揚全國長期默默從事非行兒童及青少年輔導、社區工作、觀護處遇、犯罪矯正與更生保護等領域的優良人員，肯定他們無私奉獻與專業投入的精神。

行政組長廖瑋琳擁有近20年輔導經驗，她認為「陪伴」是改變的起點，也是社工工作最珍貴的價值。她分享，少年輔導的過程中，每一位孩子都是獨特的導師，教會她更多理解與包容。曾有一名長期離家的少年，因社工的陪伴與持續溝通，最終選擇回家並改變生活方向。這段經歷讓她深刻體會，社工雖不可能替代家庭，但能成為少年邁向改變的重要力量。

少輔員黃盈晨投身少年輔導超過10年，始終相信每位少年心中都有一盞光。她說，輔導的意義不只是解決問題，而是幫助孩子重新看見自己的價值。