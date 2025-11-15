快訊

桃園酸菜節千人醃酸菜 張善政：展現客家多樣美食文化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義表示，桃園市芥菜種植面積超過31公頃。圖／農業局提供
農業局長陳冠義表示，桃園市芥菜種植面積超過31公頃。圖／農業局提供

桃園市酸菜節系列活動今日於平鎮區建安宮登場，市長張善政上午到場參加千人踩酸菜活動，並表示踩酸菜是平鎮區農會舉辦最大的活動，這節日相當重要，原因在於酸菜可以製作和調配許多有特色的客家佳餚，表現客家美食與文化特色。

張善政說，看到現場這麼多的待醃製的酸菜，就讓人想到梅乾扣肉等美食，其實平鎮區農會和地方團體不只辦酸菜節、千人踩酸菜，還有蘿蔔節、冬瓜節都是很有特色的農產品行銷活動，市政府很支持這樣的特色活動，讓客家美食與農業結合，產生有特色的客家文化

農業局長陳冠義表示，今年9月就邀請南勢、山豐國小學童參與酸菜節，先安排大家到農田種下芥菜苗，傳承地方特色農業及客家文化、食農教育。桃園市芥菜種植面積達31.65公頃，年收量超過75萬公斤，芥菜是客家代表食物之一，平鎮區客家人口約占5成，平鎮農會每兩年舉辦一次「千人踩酸菜」，除推廣客家文化外也落實食農教育理念，達到支持認同在地農業、深化飲食連結農業、培養均衡飲食觀念。

平鎮區農會理事長薛能霖表示，感謝市府長期對地方農業的支持，今年在多項計畫與補助上，包括綠色照護、農產品行銷推廣、田媽媽計畫等，都獲得市府大力協助。今年平鎮區農會積極推廣高雄147號稻米，預計明年將推廣規模由25甲提升至50甲，期盼農民們持續配合市府政策，共同推動地方農業升級。

農業局、平鎮農會說明，芥菜是客家百年傳承的好味道，包括雪裡紅、酸菜、福菜、梅乾菜等都是由芥菜醃製而成，過年吃的長年菜也是芥菜美食；市府規畫食農教育結合社區產業發展等相關主題課程，並結合特色農遊輔導，推動農村產業轉型發展休閒農業，今日的種植活動，就是要透過飲食連結家鄉土地，讓食農教育不僅停留在課堂，更延伸到家庭與社區，落實「地產地消」的核心理念。

張善政與平鎮區農會理監事、小學生、立委議員、地方社團代表一起踩酸菜。記者鄭國樑／攝影
張善政與平鎮區農會理監事、小學生、立委議員、地方社團代表一起踩酸菜。記者鄭國樑／攝影
桃園酸菜節是平鎮區農會主辦的在地農產品特色活動之一。記者鄭國樑／攝影
桃園酸菜節是平鎮區農會主辦的在地農產品特色活動之一。記者鄭國樑／攝影
張善政、議員們、立委呂玉玲和大家一起醃製酸菜。記者鄭國樑／攝影圖／農業局提供
張善政、議員們、立委呂玉玲和大家一起醃製酸菜。記者鄭國樑／攝影圖／農業局提供
醃酸菜是客家農業文化的特色之一，酸菜缸外還會貼一個滿字，代表豐收無缺。
醃酸菜是客家農業文化的特色之一，酸菜缸外還會貼一個滿字，代表豐收無缺。

客家文化 食農教育 農會 張善政 桃園
相關新聞

慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄

桃園慈護宮媽祖日前助樂天桃猿奪中華職棒總冠軍，事蹟令人樂道，而廟方今起展開為期3天的遶境祈福遶境，也讓不少民眾引頸期盼。...

尋「一片葉的記憶」！觀霧國家森林遊樂區 22日起推出3主題活動

農業部林業及自然保育署新竹分署11月至12月將在觀霧國家森林遊樂區推出「一片葉的記憶」觀霧遊客中心導覽與手作體驗主題活動...

新竹市少輔會再創佳績 連續2年榮獲「金舵獎」殊榮

新竹市少年輔導委員會輔導組長張瑋容榮獲114年金舵獎「社區工作類」獎，展現新竹市在少年輔導領域的深厚實力與團隊能量。值得...

桃園酸菜節千人醃酸菜 張善政：展現客家多樣美食文化

桃園市酸菜節系列活動今日於平鎮區建安宮登場，市長張善政上午到場參加千人踩酸菜活動，並表示踩酸菜是平鎮區農會舉辦最大的活動...

公車撞人屢見不鮮 桃園公車即起全天開頭燈提升安全

公車撞人事故屢見不鮮，桃園上個月也發生天人永隔悲劇，市府經過檢討，今宣布全市市區公車即起上路須全天候開頭燈，以提高車輛辨...

斥資近5千萬竹市海山漁港直銷站 議員批招商流標、迄今未啟用

新竹市海山漁港是竹市2大漁港之一，且位處西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐，市府新建海上漁港直銷站，但...

