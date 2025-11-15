桃園酸菜節千人醃酸菜 張善政：展現客家多樣美食文化

桃園市酸菜節系列活動今日於平鎮區建安宮登場，市長張善政上午到場參加千人踩酸菜活動，並表示踩酸菜是平鎮區農會舉辦最大的活動，這節日相當重要，原因在於酸菜可以製作和調配許多有特色的客家佳餚，表現客家美食與文化特色。

張善政說，看到現場這麼多的待醃製的酸菜，就讓人想到梅乾扣肉等美食，其實平鎮區農會和地方團體不只辦酸菜節、千人踩酸菜，還有蘿蔔節、冬瓜節都是很有特色的農產品行銷活動，市政府很支持這樣的特色活動，讓客家美食與農業結合，產生有特色的客家文化。

農業局長陳冠義表示，今年9月就邀請南勢、山豐國小學童參與酸菜節，先安排大家到農田種下芥菜苗，傳承地方特色農業及客家文化、食農教育。桃園市芥菜種植面積達31.65公頃，年收量超過75萬公斤，芥菜是客家代表食物之一，平鎮區客家人口約占5成，平鎮農會每兩年舉辦一次「千人踩酸菜」，除推廣客家文化外也落實食農教育理念，達到支持認同在地農業、深化飲食連結農業、培養均衡飲食觀念。

平鎮區農會理事長薛能霖表示，感謝市府長期對地方農業的支持，今年在多項計畫與補助上，包括綠色照護、農產品行銷推廣、田媽媽計畫等，都獲得市府大力協助。今年平鎮區農會積極推廣高雄147號稻米，預計明年將推廣規模由25甲提升至50甲，期盼農民們持續配合市府政策，共同推動地方農業升級。