快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

公車撞人屢見不鮮 桃園公車即起全天開頭燈提升安全

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局今宣布市區公車行駛時全天開頭燈，以提升交通安全。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局今宣布市區公車行駛時全天開頭燈，以提升交通安全。記者陳俊智／攝影

公車撞人事故屢見不鮮，桃園上個月也發生天人永隔悲劇，市府經過檢討，今宣布全市市區公車即起上路須全天候開頭燈，以提高車輛辨識度。此命令雖無法規懲處，但違反將記業者服務評鑑缺失，嚴重恐影響運費或票價補助。

今年7月，欣欣客運公車司機行經總統府周邊道路，因未注意車前狀況，轉彎時撞死衛福部桃園醫院外科主任周佳正。事件引發社會關注，政府相關單位也推「指差確認」提升安全，但仍有憾事發生。上個月7日，統聯客運公車司機行經桃園市中壢區晉元路左轉榮民南路時，也撞死走在行人穿越道上的陳姓男子。

桃園為提升道路安全，交通局宣布即日起市區公車全天候開頭燈行駛，以便其他用路人注意，降低事故風險。

交通局表示，公車雖然體積大，白天好辨識，但晚上、天候不佳或逆光恐降低辨識度，燈光有助民眾辨別來車高度與寬度，藉此拿捏距離防範意外。由於桃園目前公車非所有車輛都有日行燈，所以要求全天候開啟頭燈。政策剛上路，公車司機及業者若未遵守，暫以勸導為主，明年起就納入服務評鑑考量，藉此約束業者遵守。

此外，交通局也要求各業者強化駕駛教育訓練，落實轉彎時「指差確認」動作，同時也將此動作納入評鑑，若經民眾舉報或稽查發現駕駛未落實，也會影響評鑑分數與補助。

桃園市交通局今宣布市區公車行駛時全天開頭燈，以提升交通安全。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局今宣布市區公車行駛時全天開頭燈，以提升交通安全。記者陳俊智／攝影

桃園 頭燈
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園青年就業補助落後台中一大截 民代促市府調整

立院再修財劃法 桃園：支持真正下放財源給地方

抖音行銷青創商品遭疑違法 桃園青年局：網紅帳號試水溫將不再用

台19線佳里工業區內線突改「內車道禁直行」 民批成罰單陷阱

相關新聞

公車撞人屢見不鮮 桃園公車即起全天開頭燈提升安全

公車撞人事故屢見不鮮，桃園上個月也發生天人永隔悲劇，市府經過檢討，今宣布全市市區公車即起上路須全天候開頭燈，以提高車輛辨...

斥資近5千萬竹市海山漁港直銷站 議員批招商流標、迄今未啟用

新竹市海山漁港是竹市2大漁港之一，且位處西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐，市府新建海上漁港直銷站，但...

桃園青年就業補助落後台中一大截 民代促市府調整

桃園鼓勵青年落腳生根，在輔導就業方面推出「青年安心讚」獎勵方案，但民代發現久任、證照獎金合計最高2.2萬元，不僅與台中4...

竹市光華國中暴增7班 議員示警明年恐再增6班 校舍近飽和

新竹市近2年因龍年生育潮影響，小六畢業生數量大幅增加，國中入學壓力急遽升高。新竹市議員林彥甫指出，光華國中今年已暴增7班...

竹市擬加碼育兒津貼 每月多千元

新竹市推動0-6歲市府養政策，昨宣布研擬明年3月起發放每月1000元育兒津貼，已列入明年度總預算案並送議會審議，市府強調...

年輕人偏好雞肉牛肉使豬肉市場萎縮？新竹肉品市場：將化危機成轉機

新竹縣肉品市場近年毛豬屠宰頭數逐漸減少，引起縣議員邱坤桶關切，肉品市場總經理詹皓智說明，強調國人購賣生鮮肉品的習慣，已從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。