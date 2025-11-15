公車撞人屢見不鮮 桃園公車即起全天開頭燈提升安全

公車撞人事故屢見不鮮，桃園上個月也發生天人永隔悲劇，市府經過檢討，今宣布全市市區公車即起上路須全天候開頭燈，以提高車輛辨識度。此命令雖無法規懲處，但違反將記業者服務評鑑缺失，嚴重恐影響運費或票價補助。

今年7月，欣欣客運公車司機行經總統府周邊道路，因未注意車前狀況，轉彎時撞死衛福部桃園醫院外科主任周佳正。事件引發社會關注，政府相關單位也推「指差確認」提升安全，但仍有憾事發生。上個月7日，統聯客運公車司機行經桃園市中壢區晉元路左轉榮民南路時，也撞死走在行人穿越道上的陳姓男子。

桃園為提升道路安全，交通局宣布即日起市區公車全天候開頭燈行駛，以便其他用路人注意，降低事故風險。

交通局表示，公車雖然體積大，白天好辨識，但晚上、天候不佳或逆光恐降低辨識度，燈光有助民眾辨別來車高度與寬度，藉此拿捏距離防範意外。由於桃園目前公車非所有車輛都有日行燈，所以要求全天候開啟頭燈。政策剛上路，公車司機及業者若未遵守，暫以勸導為主，明年起就納入服務評鑑考量，藉此約束業者遵守。