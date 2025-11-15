斥資近5千萬竹市海山漁港直銷站 議員批招商流標、迄今未啟用

新竹市海山漁港是竹市2大漁港之一，且位處西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐，市府新建海上漁港直銷站，但招商二度流標，引發地方關注。竹市議員林慈愛指出，因場域條件不佳，今年完工後卻無法啟用，相當可惜。市府回應，流標主因與東北季風、西曬強等因素有關。市府將著手改善場域規畫，以提升廠商投標意願。

新竹市政府爭取到漁業署500多萬元經費，共投入4841萬元將在港邊空地興建魚貨直銷站，建築設計打造曲面頂棚，直銷站空間也將邀定置網業者及一般零售魚貨販賣業者進駐，除了保障漁民生計外，也希望提供香山區或觀光遊客採買新鮮漁獲的場所。

2023年舉行開工動土典禮，今年完工啟用。不過，林慈愛指出，直銷站是香山地區重要的觀光與休憩據點，可望與納魯灣文化聚落、香山濕地等形成觀光廊帶，但完工至今仍無法啟用，實屬可惜。

林慈愛認為，直銷站定位明確，兼具教育、休憩與生鮮漁獲販售功能，且原民族人有多位船長期盼取得攤位，期望藉由販售漁獲帶動家戶經濟，也能讓在地文化更多被看見。「地方很期待直銷站開始運作，但市府必須更積極排除阻礙。」她說也說，原本委由漁會經營，但漁會評估能量不足而放棄，導致2次招商皆無人投標。

對於接連流標，產發處長嚴翊琦表示，直銷站面臨的主要挑戰在於場域自然條件不理想，包括冬季東北季風強勁、夏季遮蔽不足造成西曬，遊客的舒適度會降低廠商營運意願。

為此，市府聽取廠商給予的一些回饋建議，正著手改善場域規畫，未來若能結合原民特色、訂製漁場、賞蟹步道及十七公里海岸線串聯，有望形成更完整的濱海觀光路線，為地方帶來更多動能。直銷站主體雖無法再擴建，但周邊腹地寬廣，可規畫文創市集、展演活動等形式吸引人潮。