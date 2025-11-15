桃園青年就業補助落後台中一大截 民代促市府調整

桃園鼓勵青年落腳生根，在輔導就業方面推出「青年安心讚」獎勵方案，但民代發現久任、證照獎金合計最高2.2萬元，不僅與台中4.6元差一大截，條件也更嚴苛，希望調高與放寬標準；勞動局表示，輔導青年就業尚有許多中央補助，考量市政財務吃緊，暫無規劃，未來會視財務狀況滾動檢討。

國民黨桃園市議員陳韋曄指出，桃園是最早推出輔導青年就業獎勵方案的直轄市，現在福利卻落後其他縣市，與方案類似的台中比，僅申請年齡門檻30歲以下贏過台中29歲一點點，想拿獎勵還必須是月薪3.2萬元以上的工作。獎金方面，桃園方案任滿3個月9000元、6個月12000元、各項培訓及證照1000元，不如台中任滿1個月5000元、3個月8000元、6個月12000元及職能訓練最高8000元，且台中另有弱勢加碼13000元。

陳韋曄表示，希望市府除了降低補助門檻與調高獎勵金額，也可參酌台南在低收、中低收就業輔導方案加碼交通、托育、安親及證照補助，研議桃園「青年安心讚2.0」，讓年輕人更願意留在桃園。

勞動局表示，青年安心讚方案近3年編列預算月1.2億元，前年輔導青年就業約2500人，去年約2400人，今年截至10月也近2000人，執行率均超過95%，考量中央另有「青年職得好評計畫」、「支援青年就業計畫」及「青年跨域就業津貼」等多項就業促進措施，加上市政財務吃緊，暫無調整計畫。不過，未來會針對偏遠地區及弱勢青年需求進行研析，視財務狀況與政策方向適時檢討調整。