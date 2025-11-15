快訊

竹市光華國中暴增7班 議員示警明年恐再增6班 校舍近飽和

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
光華國中信義樓因「老背少」，三至五樓已拆除，目前僅剩一、二樓共 12 間教室，但耐震補強與裝修工程因經費不足已流標 8 次。圖／林彥甫提供
光華國中信義樓因「老背少」，三至五樓已拆除，目前僅剩一、二樓共 12 間教室，但耐震補強與裝修工程因經費不足已流標 8 次。圖／林彥甫提供

新竹市近2年因龍年生育潮影響，小六畢業生數量大幅增加，國中入學壓力急遽升高。新竹市議員林彥甫指出，光華國中今年已暴增7班，明年恐再增加6班，校舍容量面臨極限。隨著班級人數普遍突破教育部一班30人原則，學習品質與教師負擔雙雙受影響。

林彥甫呼籲市府加速信義樓補強工程，避免重演外縣市「操場搭組合屋上課」的窘況。對此，教育處回應，補強工程完工後將新增約16間教室，115學年度可望因應入學潮需求。

對此，新竹市教育處代理處長張品珊回應，教育處將從竹光、三民、光華等校整體容納量進行評估。部分統計因涉及共同學區會出現重複計算，實際容量需重新核算。光華國中補強工程完工後，可增加約16間教室，足以滿足學生入學需求。初步評估顯示，115學年度光華國中將能克服招生量增加的壓力。

林彥甫說，光華國中在今年114學年度已暴增7班，共增加227位學生，加上學期中不斷有學生轉入，如今每班人數已來到一班30人到34人，超過教育部國中一班30人的原則，嚴重影響學生學習環境及品質，也增加老師的負擔。

林彥甫指出，依照今年鄰近國小的小六生人數推估，光華國中明年恐再增6班、逾200名學生，因既有校舍已不堪負荷，恐上演苗栗頭份有學校在操場搭組合屋上課的狀況。他提到，光華國中信義樓因「老背少」，3至5樓已拆除，目前僅剩1、2樓共 12 間教室，但耐震補強與裝修工程因經費不足已流標8次。若工程無法在115學年度開學前完成，恐重演苗栗頭份以組合屋因應教室不足的狀況。

林彥甫表示，市府應立即協助補足工程經費、加速施作，讓信義樓能順利在明年開學前完工。若工期已無法趕上，也應評估研議光華總量管制或竹光國中增班等替代方案，確保學生的學習品質。

針對信義樓辦理補強暨天花板及電路修繕工程，歷經8次流標，教育處回應，11月12日核定結算書，刻正準備重啟勞務案招標文件中，校方預計12月決標，明年1月進行工程招標，務必在115年新學年開始前完工，以利師生使用。

新竹市議員林彥甫說，光華國中在今年114學年度已暴增7班，共增加227位學生，加上學期中不斷有學生轉入，如今每班人數已來到一班30人到34人。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫說，光華國中在今年114學年度已暴增7班，共增加227位學生，加上學期中不斷有學生轉入，如今每班人數已來到一班30人到34人。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫指出，光華國中今年已暴增7班，明年恐再增加6班，校舍容量面臨極限。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫指出，光華國中今年已暴增7班，明年恐再增加6班，校舍容量面臨極限。圖／林彥甫提供
林彥甫指出，依照今年鄰近國小的小六生人數推估，光華國中明年恐再增 6 班、逾 200 名學生。圖／林彥甫提供
林彥甫指出，依照今年鄰近國小的小六生人數推估，光華國中明年恐再增 6 班、逾 200 名學生。圖／林彥甫提供

教室 新竹
