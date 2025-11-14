年輕人偏好雞肉牛肉使豬肉市場萎縮？ 新竹肉品市場：將化危機成轉機

新竹縣肉品市場近年毛豬屠宰頭數逐漸減少，引起縣議員邱坤桶關切，肉品市場總經理詹皓智說明，強調國人購賣生鮮肉品的習慣，已從傳統市場轉向量販店、大賣場，此外許多年輕一代蛋白質攝取來源偏好雞肉和牛肉，但竹縣肉品市場近年相繼完成屠宰場現代化及冷凍分切廠，有信心化危機成轉機。

邱坤桶14日在議會質詢指出，肉品市場每天宰殺的毛豬頭數持續減少，將影響營銷成果並危及員工生計，希望肉品市場提出因應對策。

詹皓智表示，近年國人採買生鮮豬肉逐漸轉向到量販店、大賣場，使得肉品市場拍賣及電宰頭數萎縮，現在國人食用生鮮豬肉的占比僅剩 41.1％，這是大環境造成的問題，肉品市場自民國72年以來，一直未接觸冷鏈物流的營銷模式，縣長楊文科幾年前就看出市場萎縮的趨勢，指示爭取辦理屠宰場現代化及冷凍分切工廠，目前兩大工程都已完成，肉品市場將轉型出發。