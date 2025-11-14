聽新聞
年輕人偏好雞肉牛肉使豬肉市場萎縮？ 新竹肉品市場：將化危機成轉機
新竹縣肉品市場近年毛豬屠宰頭數逐漸減少，引起縣議員邱坤桶關切，肉品市場總經理詹皓智說明，強調國人購賣生鮮肉品的習慣，已從傳統市場轉向量販店、大賣場，此外許多年輕一代蛋白質攝取來源偏好雞肉和牛肉，但竹縣肉品市場近年相繼完成屠宰場現代化及冷凍分切廠，有信心化危機成轉機。
邱坤桶14日在議會質詢指出，肉品市場每天宰殺的毛豬頭數持續減少，將影響營銷成果並危及員工生計，希望肉品市場提出因應對策。
詹皓智表示，近年國人採買生鮮豬肉逐漸轉向到量販店、大賣場，使得肉品市場拍賣及電宰頭數萎縮，現在國人食用生鮮豬肉的占比僅剩 41.1％，這是大環境造成的問題，肉品市場自民國72年以來，一直未接觸冷鏈物流的營銷模式，縣長楊文科幾年前就看出市場萎縮的趨勢，指示爭取辦理屠宰場現代化及冷凍分切工廠，目前兩大工程都已完成，肉品市場將轉型出發。
詹皓智表示，冷凍分切廠昨天11月13日已取得使用執照，進入3至6個月的試運轉期，初期每天可增加宰殺50頭，未來每天會增加150頭，全年拍賣、屠宰可增加至4.5萬頭的數量，大新竹地區有100多萬人口，豬肉消費需求一年達50萬頭，肉品市場去年銷售17.8萬頭毛豬，還有成長空間並打入「空白市場」，新竹肉品市場擁有價格低、品質佳、在地生產的三大優勢，有信心讓危機成轉機。
