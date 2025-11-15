聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／張善政罕見上前線消毒 為2026選戰鋪路？

聯合報／ 本報記者陳俊智

2026地方選舉只剩1年又14天，桃園市長張善政爭取連任態度愈發明確，以往面對詢問多半笑答「容我保留」，昨天首度喊出「當然要啊」；面對網路調侃「市長住新店」，他罕見主動澄清辯護，被視為替2026選戰提前消毒。綠營人選雖未明朗，張團隊面臨重大建設與SRF爭議，仍須謹慎處理，以免成為選舉攻防戰場。

政治人物決策關乎地方未來發展，一舉一動都受關注，但往往「好事不出門、壞事傳千里」，稍有缺失或失當就容易被放大檢視，網友調侃也常成為難以擺脫的記號。

張善政曾自行開車視察水情，因為行前5個小時抿了一口紅酒，就被冠上「酒駕市長」，後來因回新店老家路上出車禍，就被揶揄「桃園市長住新店」；張雖然在意網路評論，但過往鮮少針對網路言論回應，昨天他在議會主動說明，讓外界嗅到為2026選舉先消毒的味道。

張善政拚連任，對手尚未出爐，但仍有挑戰要面對。桃園鐵路從高架改地下化，完工期程延宕，經費不斷墊高，整體進度僅33%，該工程計畫由中央執行，但地方負擔部分經費，付出卻看不到成果，民眾會關切。

SRF進駐桃園科技園區案，張善政為民眾健康把關，謹守程序正義，堅決不放行，3家業者已有1家賣地退場，另2家投入上億成本，恐不會輕易放棄，此案不僅中央、地方責任難釐清，未來可能走上國賠官司，若不謹慎處理，恐成為對手攻擊話柄。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

鳳凰颱風來襲 桃園放假與否？張善政5點主持防災會議

相關新聞

張善政表態爭取連任桃園市長 不在意綠營派誰

桃園南門市場日前大火，桃園市長張善政因第一時間未到場，網路再掀「桃園市長住新店」傳言。張善政昨正面回應，強調他上任後多數...

新聞眼／張善政罕見上前線消毒 為2026選戰鋪路？

2026地方選舉只剩1年又14天，桃園市長張善政爭取連任態度愈發明確，以往面對詢問多半笑答「容我保留」，昨天首度喊出「當...

竹市擬加碼育兒津貼 每月多千元

新竹市推動0-6歲市府養政策，昨宣布研擬明年3月起發放每月1000元育兒津貼，已列入明年度總預算案並送議會審議，市府強調...

年輕人偏好雞肉牛肉使豬肉市場萎縮？ 新竹肉品市場：將化危機成轉機

新竹縣肉品市場近年毛豬屠宰頭數逐漸減少，引起縣議員邱坤桶關切，肉品市場總經理詹皓智說明，強調國人購賣生鮮肉品的習慣，已從...

抖音行銷青創商品遭疑違法 桃園青年局：網紅帳號試水溫將不再用

桃園市青年局為輔導青年創業及行銷產品成立中路電商平台基地，昨天邀請網紅直播賣產品，但因網紅使用抖音國際版「TikTok」...

影／汙水處理超載110% 議員批竹市府延宕擴建：化糞池恐會炸裂

新竹市客雅水資源回收中心第1期設計處理量為每日3萬噸生活汙水，但處理量現已達110％負載，新竹市議員楊玲宜、曾資程今天聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。