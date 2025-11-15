竹市擬加碼育兒津貼 每月多千元

新竹市推動0-6歲市府養政策，昨宣布研擬明年3月起發放每月1000元育兒津貼，已列入明年度總預算案並送議會審議，市府強調要兌現高虹安政見。藍白樂觀此政策，財劃法修法讓竹市自有財源增加，好政策要執行。綠營認為，選前政見拖到第4年才兌現，誠意不足，難免讓人聯想「是否要選舉了」。

代理市長邱臣遠表示，少子化是全國性課題，市府將持續推動「願婚、敢生、樂養」政策，透過托育、教育與福利措施，減輕家長負擔，鼓勵安心生養、快樂育兒。

市府說明，加碼育兒津貼對象為設籍竹市滿1個月以上的幼兒及父母（其中一方），且已領取0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助的家庭。加碼後，加上原領取補助，月領6千至8千元，經費已編入明年預算，待市議會審議通過。

停職中的市長高虹安近期公開行程明顯增多，外界多解讀為備戰2026大選的前奏，也是為12月中助理二審案後的復出做準備，她近期出席公益活動、勤走基層，市政府昨天也宣傳加碼育兒津貼是兌現高的政策。

民進黨議員曾資程對鼓勵生育的政策樂觀其成，但他認為，選前政見拖到任期第4年才兌現，難免引發聯想「是不是要選舉了？」誠意不足，當選後就應馬上推動。

國民黨議員陳慶齡表示，這些計畫是高市長所提出的政見，目標就是逐項完成。財劃法讓竹市自有財源增加，與復出與否無太大關聯。民眾黨議員李國璋表示，財劃法增加市府自有財源，市府將持續推動對市民有利的政策。他對高市長二審判決持審慎樂觀，但強調政策規畫不以個人或政治因素決定，正確的政策就應執行。