快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

抖音行銷青創商品遭疑違法 桃園青年局：網紅帳號試水溫將不再用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市青年局昨邀網紅直播賣產品，因網紅使用抖音國際版「TikTok」惹議，事後檢討強調不會再犯。記者陳俊智／攝影
桃園市青年局昨邀網紅直播賣產品，因網紅使用抖音國際版「TikTok」惹議，事後檢討強調不會再犯。記者陳俊智／攝影

桃園市青年局為輔導青年創業及行銷產品成立中路電商平台基地，昨天邀請網紅直播賣產品，但因網紅使用抖音國際版「TikTok」，被民進黨議員余信憲質疑違反政府採購法禁用大陸軟體及通訊設備規定；青年局坦承疏失，強調未來會嚴格把關。

余信憲今在議會質詢指出，依行政院公共工程委員會訂定「採購契約範本附記條款特別聲明」內容，得標廠商履約使用資通訊產品時，禁止使用及採購大陸廠牌資訊訊產品，包含軟體、硬體及服務（如生成式AI，如：Deepseek等）。青年局未第一時間掌握狀況，後續也釐不清網紅是否違法，專業與法律素養有待加強。

青年局回應，網紅直播行銷屬中路電商基地營銷統包標案一環，得標廠商原本要求網紅使用青年局網路平台推廣產品，但因效果有限，所以用網紅個人「TikTok」帳號試水溫，未料會引發爭議。

青年局表示，「TikTok」為抖音國際版，與大陸抖音有別，但考量外界對該軟體有資安升高疑慮，未來會要求廠商及合作網紅不再使用，避免爭議，如果再犯，除不予核發直播一次2萬5000元的行銷費，也會依合約裁處2千元的違約金。

網紅 青年 直播 TikTok 抖音
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

桃園少年警察隊中輟預防成績斐然 連9度奪績優機關肯定

中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

相關新聞

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

桃園市長張善政執政將滿3年，今在議會備詢時表態爭取連任，也首度針對坊間「桃園市長住新店」傳言做回應。他強調除非有特殊情況...

抖音行銷青創商品遭疑違法 桃園青年局：網紅帳號試水溫將不再用

桃園市青年局為輔導青年創業及行銷產品成立中路電商平台基地，昨天邀請網紅直播賣產品，但因網紅使用抖音國際版「TikTok」...

影／汙水處理超載110% 議員批竹市府延宕擴建：化糞池恐會炸裂

新竹市客雅水資源回收中心第1期設計處理量為每日3萬噸生活汙水，但處理量現已達110％負載，新竹市議員楊玲宜、曾資程今天聯...

竹縣辦交安闖關！明後天北埔老街登場 縣府邀鄉親學新知免費拿小物

新竹縣政府將於明、後天（15、16日）上午11點至下午5點在北埔老街推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」，邀請大小朋友...

竹縣上下學校園周邊交通亂象多 楊文科：爭取明年起以停車柱科技執法

新竹縣議員吳旭智針對縣內學校通勤時段出現的違停及交通亂象，今天總質詢時建議可將智慧停車柱結合科技執法，減少違停並增加停車...

兌現高虹安政見！竹市府研擬明年3月起育兒津貼每月多1000元

做爸媽的神隊友！新竹市政府推動市長高虹安「0-6歲市府養」施政目標並兌現高市長政見，研擬於明年3月起發放育兒津貼加碼補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。