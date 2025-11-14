影／汙水處理超載110% 議員批竹市府延宕擴建：化糞池恐會炸裂

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市議員楊玲宜、曾資程今天聯合質詢時說，「若擴廠再動不起來，竹市化糞池恐會『炸裂』」。記者郭政芬／攝影
新竹市客雅水資源回收中心第1期設計處理量為每日3萬噸生活汙水，但處理量現已達110％負載，新竹市議員楊玲宜、曾資程今天聯合質詢時說，預計到2028年將標飆升至130%的超載量，「若擴廠再動不起來，竹市化糞池恐會『炸裂』」。

楊玲宜表示，竹市汙水處理廠擴建案自2022年延宕至今，尚無明確進度。即使立即啟動，最快也要到2028年12月完工，恐對新竹市公共衛生造成重大風險。

楊玲宜指出，竹市汙水處理廠今年已達110%滿載，預估2028年將升至130%，若再不擴廠，市區化糞池恐「炸裂」。她批評，高虹安市政怠惰導致延宕，要求市府今年12月前決定，到底是要脫鉤中央再生水計畫、自籌經費加速擴廠，或繼續配合中央計畫。特別是，明年財劃法通過後，市府將有預算可自行施作。

議員曾資程表示，客雅水資源回收中心二期擴建案進度停滯，黨團也支持中央再生水計畫，但因工務處提到新竹縣中途退出，迫使計畫得重新修訂，再生水計畫為達到經濟規模，導致成本上升，也增加日後與園區廠商協商水價的難度。

曾資程批評，擴建計畫受新竹縣府拖延，又被中央程序綁住，市政府在水價協商尚未完成前，立即啟動備案，由市府自行編列預算推動二期擴建，同時保留再生水廠與汙水處理廠銜接的介面。目前竹市家戶接管率持續提升，但現在化糞池滿了，馬桶就不能用了，這是對於城市嚴重的傷害。

新竹市府工務處長陳明錚表示，市府一直以來都配合中央政策，推動再生水與水資源再利用計畫。他強調，即便過程中因新竹縣或其他因素造成延誤，市府仍積極與國土署爭取盡快啟動二期擴建工程，也希望中央能盡速核定相關計畫。

陳明錚說目前已進入水價協商階段，並準備進入招商程序。水價協商可望在12月前完成，帶來較明確進展。他也提出備援方案，表示若水價協商或招商遇阻，市府仍可自行啟動二期擴建工程，市府已有盤點因應作為。

目前處理量現已達110％負載，新竹市議員楊玲宜、曾資程今天聯合質詢時說，預計到2028年將標飆升至130%的超載量，圖／議員楊玲宜提供
