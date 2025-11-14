竹縣辦交安闖關！明後天北埔老街登場 縣府邀鄉親學新知免費拿小物

新竹縣政府將於明、後天（15、16日）上午11點至下午5點在北埔老街推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」，邀請大小朋友邊玩邊學，一起用輕鬆有趣的方式學習正確的交通安全觀念，完成任務還可獲得特色小禮物。縣府提醒大家，特色小禮物數量有限，送完為止。

新竹縣政府表示，這次活動希望親子攜手探索老街，還能邊走邊學習交安新知，參加民眾和親子，可從「鄧南光影像紀念館」索取集點卡，依指引前往4個關卡完成交通安全小任務與答題。中途將造訪「北埔慈天宮」與「北埔農民直銷站」，最後在「龍瑛宗文學館」兌換精美特色小禮物，活動寓教於樂又充滿在地特色。