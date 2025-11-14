聽新聞
竹縣辦交安闖關！明後天北埔老街登場 縣府邀鄉親學新知免費拿小物
新竹縣政府將於明、後天（15、16日）上午11點至下午5點在北埔老街推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」，邀請大小朋友邊玩邊學，一起用輕鬆有趣的方式學習正確的交通安全觀念，完成任務還可獲得特色小禮物。縣府提醒大家，特色小禮物數量有限，送完為止。
新竹縣政府表示，這次活動希望親子攜手探索老街，還能邊走邊學習交安新知，參加民眾和親子，可從「鄧南光影像紀念館」索取集點卡，依指引前往4個關卡完成交通安全小任務與答題。中途將造訪「北埔慈天宮」與「北埔農民直銷站」，最後在「龍瑛宗文學館」兌換精美特色小禮物，活動寓教於樂又充滿在地特色。
縣府指出，闖關內容融合日常生活中常見的交通安全觀念，包括行人應在安全處所等待、走在行人穿越道、確認秒數足夠再過馬路；駕駛應專心不分心、行經路口放慢速度、注意周圍人車、停讓行人通過，並遵守「變換車道打方向燈、不與大車併行、不騎上人行道與騎樓」等安全守則，提升民眾共同營造安全友善的用路環境意識，期盼這次藉由趣味集章闖關方式，讓民眾在旅遊休憩中自然學習交通安全，將安全意識融入日常行為中，一起打造「人本交通」的用路文化。
