竹縣上下學校園周邊交通亂象多 楊文科：爭取明年起以停車柱科技執法

新竹縣議員吳旭智針對縣內學校通勤時段出現的違停及交通亂象，今天總質詢時建議可將智慧停車柱結合科技執法，減少違停並增加停車位的周轉率，縣長楊文科回應，將盡量爭取在明年元旦開始施行。 此外，他也關心近年流行的桌遊店可能出現聚賭或擾亂安寧等疑慮，希望縣府能透過法規杜絕。

吳旭智質詢指出，近期在學區附近，「麻將協會」、「競技休閒館」及「桌遊店」等場所迅速增多，引發家長恐慌，質疑是「掛羊頭賣狗肉」，實為「假休閒、真賭博」的非法營業模式，要求縣政府應立即研議自治條例，並啟動跨局處聯合稽查，嚴防新竹縣淪為非法賭博業的「磁吸之地」。

楊文科答詢表示，桌遊店、麻將館等場所是現在年輕人非常流行、喜歡去的，台北及台中等縣市都有這些場所，新竹縣也有，雖然目前沒有發現違法情況，但為杜絕相關狀況發生，將要求警察局及產發處等相關單位積極稽查及查緝，不容許擾亂社區安寧或聚賭情形發生。

吳旭智並指出，校園周邊在上下學時都相當壅塞，他建議可參考其他縣市做法，將設置在校園周邊的智慧停車柱結合科技執法的功能，讓違停率下降，並提升周轉率，善用科技讓學校周邊的交通更順暢。

楊文科回應表示，這項建議非常好，縣府已責請交旅處、警察局及市公所等單位研商如何執行。交旅處長陳盈州說明，預計11月17日邀警察局、竹北市公所、竹東鎮公所及系統業者召開會議，研議運用智慧停車柱偵測車輛在禁停時段的違停行為，並自動拍照取證、導入科技執法的可行性，縣府將盡量爭取明年元旦開始施行。