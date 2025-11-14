快訊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政常被網友調侃「家住新店」，今首度對此正面回應。本報資料照片
桃園市長張善政執政將滿3年，今在議會備詢時表態爭取連任，也首度針對坊間「桃園市長住新店」傳言做回應。他強調除非有特殊情況，否則大部分時間都住市長官邸，即使有，次數也非常少，日前南門市場大火未赴現場，主因自己相信部屬能力，不想造成現場指揮調度負擔。

桃園市議會正舉行定期大會市政總質詢，市長張善政與市府各局處首長均列席備詢。面對民進黨議員張曉昀詢問明年是否爭取連任，張善政回答「當然要啊」，並指這個問題不算問題，而國民黨議員詹江村提坊間傳聞他只做一任就不幹、綠營可能派立委王義川角逐市長等情，他則強調自己會把政見做好。

針對南門市場大火未赴現場關心，張善政表示自己知道網路有不同聲音，也有聽到「市長不住官邸、住新店」質疑，但他自己強調上任後多數時間都住官邸，除非隔天一早在北部有重要會議行程或受邀出席晚宴及慶祝活動，為避免匆忙趕行程和體力負荷，才會回新店休息，而南門市場大火當下，他人是在官邸掌握訊息。

張善政說，古代將軍打仗是帶兵衝陣奮勇殺敵，現代將軍是在後方為握運籌。他並非消防專業，沒有辦法救火，去災害現場反而會造成消防人員危安負擔，基於相信消防人員及幹部的專業，所以選擇不去，「緊急狀況發生時，我該出現的時候會出現，但如果出現會造成現場負擔，我不會出現」。

張善政也說，很多人拿南門市場大火與他任行政院長處理台南震災的作為相比，質疑他處理台南震災第一時間與時任台南市場的賴清德總統趕赴現場，為何南門大火不能？這其實是角色問題，台南震災時，他是行政院長、非地方首長，必須了解地方需要什麼幫助，而南門市場大火發生時，他是桃園市長，基於對第一線的信任與避免造成不必要的負擔，才沒有去。

關於2026市長選舉，張善政表態爭取連任，除詹江村提綠營目前檯面上可能人選有王義川，需要提防審慎面對，張曉昀也開玩笑說「市長你不要做太好，不然我們民進黨候選人沒有表現機會」；張善政表示，他會把自己的政見做好，「如果能做到一百分就做到一百分」，民進黨會派誰出來不是他在意的事。

桃園市長張善政今率市府團隊赴議會備詢，除表態爭取連任，也首度針對「桃園市長住新店」傳聞做回應。記者陳俊智／攝影
張善政 王義川 新北
