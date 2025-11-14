竹縣觀光魅力 司馬庫斯、峨眉湖入選推薦亮點

交通部觀光署第2屆「觀光亮點獎」，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落獲頒「最佳國際推薦獎」；竹縣峨眉湖也入選2026年至2027年「台灣觀光100亮點」，展現竹縣山湖觀光魅力。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，司馬庫斯融合泰雅文化、巨木群及部落永續精神，是兼具自然景觀與文化厚度的原鄉景點；峨眉湖近年則結合環湖步道整建與綠能遊艇，成為民眾放慢步調、遊憩賞景的熱點。

竹縣府指出，素有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，擁有神木群步道與山林氛圍，近年部落推動永續旅遊與文化導覽，讓遊客能深度認識泰雅族文化與生態。

竹縣府說，峨眉湖以湖光山色與環湖步道聞名，周邊串連彌勒大佛、富興老街及景觀業者，共同形塑慢活旅遊形象。

為推廣在地觀光，竹縣府交通旅遊處表示，近年建立多項活動，選出多條任務步道，並搭配旅宿補助鼓勵深度過夜旅遊，未來將持續配合推廣「台灣觀光100亮點」，推動自然環境、客庄風情及原民文化的竹縣觀光體驗。