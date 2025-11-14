快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園煉油廠提出總額約21億元的改善計畫。圖：桃園煉油廠提供

桃園市議員凌濤今（14）日表示，先前針對台灣中油公司桃園煉油廠提出要求，於桃園經國、藝文特區一帶增設100個空氣盒子的政見，在與市府環保局經過一年的努力後，終於讓經濟部、中油於9月中完成測試並上線，數據目前運作順暢。凌濤強調，守護空氣品質與市民健康，不會向任何壓力妥協是對桃園市民的承諾。

凌濤指出，在其強力要求與監督下，桃園市政府今年截至9月30日，對桃園煉油廠開罰金額已累計達1131萬元，盼藉此形成足夠嚇阻效果。他認為，除了加重裁罰外，更重要的是要求業者提出實質改善計畫，從源頭減少污染，讓空品數據看得到也感受得到。

1249161
桃園經國、藝文特區100個空氣盒子數據上線。圖：桃園市議員凌濤提供

針對外界關注的改善作為，凌濤說明，桃園煉油廠已提出總額約21億元的改善計畫，分為三大方向推動，包括：廢尾氣排放改善部分，將增設第二套尾氣回收系統（FGRS）並更新M04製程爐管，預估投入約5.5億元；油氣回收及油槽設施方面，將在N區儲槽增設油氣回收設備、為汽油裝載設施加裝防制設備，同時更新E區、K區儲槽二級密封與內浮頂儲槽密封圈，約投入4.5億元；另規劃編列約11億元，用於管線及相關元件的全面汰換。

凌濤表示，經國及藝文特區周邊居民長期反映空氣品質問題，如今100個監測點上線，將持續關注數據是否穩定、準確，並要求市府與中油就改善進度定期向市民說明。他也呼籲市民一起關心、監督，讓桃園成為更宜居的城市。

桃園煉油廠指出，會配合政府相關要求，持續投入經費改善並優化製程設備，落實污染防制，期盼以實際行動降低對周邊環境的影響，成為桃園市民信賴的「好鄰居」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園煉油廠遭裁罰逾千萬 砸21億優化盼成市民好鄰居

桃園 凌濤 藝文特區
