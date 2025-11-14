苗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場 22校350位好手今切磋武藝
苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在苗栗巨蛋體育館正式登場，計有22所學校約350位好手切磋武術技藝，並邀請苗縣體育會國術代表隊表演團體六合拳、靠拳、連步拳、忠義刀、十字趟、三才劍、扇子拳、二路埋伏、團體忠義等，讓喜歡傳統武術觀眾也大飽眼福。
縣府表示，近期苗縣選手在全國各項武術賽事中表現亮眼，今年10月的全國中正盃武術錦標賽，福興武術國中小田子承勇奪國中散打52公斤級第1名；王乙丞榮獲42式太極拳及42式太極劍雙料冠軍；鄭宇森選手獲得國中散打56公斤級第2名；另在113學年度全國中等學校武術錦標賽中，縣立苑裡高中何肇芳榮獲高男刀術第2名，楊恩宇摘下高男組南棍第2名及南刀第3名。
今天同場競技共有國小組15隊、國中、高中、大學組7隊，約近350位選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳分為單練組、團練組，傳統武術項目拳術、兵器分為單練組、對練組、團練組。
同時也邀請中華北少林長拳武術推展協會陳柏名表演季氏八極、郭之群四門刀、韓基祥太極劍、李若文滿江紅劍、林昌翰雙勾、賴招旗戚門劍、錢惠元雙手帶、孫尚永燕青腿、林佳萱雙刀。
副縣長邱俐俐致詞時期勉選手秉持習武精神，培養專注的意志，鍛鍊強健體魄，並弘揚武德，守禮重規，尊師重道，在武術中領悟做人處世道理，成為文武雙全的優秀人才。
