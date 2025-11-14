快訊

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實2違規：裁罰30萬

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

苗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場 22校350位好手今切磋武藝

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣體育會國術代表隊表演團體六合拳，聲勢浩大。圖／苗栗縣政府提供
苗縣體育會國術代表隊表演團體六合拳，聲勢浩大。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽今天在苗栗巨蛋體育館正式登場，計有22所學校約350位好手切磋武術技藝，並邀請苗縣體育會國術代表隊表演團體六合拳、靠拳、連步拳、忠義刀、十字趟、三才劍、扇子拳、二路埋伏、團體忠義等，讓喜歡傳統武術觀眾也大飽眼福。

縣府表示，近期苗縣選手在全國各項武術賽事中表現亮眼，今年10月的全國中正盃武術錦標賽，福興武術國中小田子承勇奪國中散打52公斤級第1名；王乙丞榮獲42式太極拳及42式太極劍雙料冠軍；鄭宇森選手獲得國中散打56公斤級第2名；另在113學年度全國中等學校武術錦標賽中，縣立苑裡高中何肇芳榮獲高男刀術第2名，楊恩宇摘下高男組南棍第2名及南刀第3名。

今天同場競技共有國小組15隊、國中、高中、大學組7隊，約近350位選手參加角逐，競賽指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳分為單練組、團練組，傳統武術項目拳術、兵器分為單練組、對練組、團練組。

同時也邀請中華北少林長拳武術推展協會陳柏名表演季氏八極、郭之群四門刀、韓基祥太極劍、李若文滿江紅劍、林昌翰雙勾、賴招旗戚門劍、錢惠元雙手帶、孫尚永燕青腿、林佳萱雙刀。

副縣長邱俐俐致詞時期勉選手秉持習武精神，培養專注的意志，鍛鍊強健體魄，並弘揚武德，守禮重規，尊師重道，在武術中領悟做人處世道理，成為文武雙全的優秀人才。　

現場傳統武術項目拳術的單練，國小女選手架式十足，展現校園武術教育向下扎根的成果。圖／苗栗縣政府提供
現場傳統武術項目拳術的單練，國小女選手架式十足，展現校園武術教育向下扎根的成果。圖／苗栗縣政府提供

體育館 邱俐俐
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台八女神自揭黑暗期「1部位毀了」 崩潰吐內幕：照鏡難接受

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

「拾荒法師2」香港開鏡！「見鬼」彭氏兄弟相隔12年再度合作執導

全運會宜蘭狂掃13金！李慈雲鐵餅破紀錄 陳潔安、賴冠傑勇奪雙金

相關新聞

兌現高虹安政見！竹市府研擬明年3月起育兒津貼每月多1000元

做爸媽的神隊友！新竹市政府推動市長高虹安「0-6歲市府養」施政目標並兌現高市長政見，研擬於明年3月起發放育兒津貼加碼補助...

桃園少年警察隊中輟預防成績斐然 連9度奪績優機關肯定

桃園市警察局少年警察隊長期深耕中輟預防與少年保護工作，今年再度受教育部國教署肯定。圖：警方提供 桃園市警察局少年警察隊長期深耕中輟預防與少年保護工作，今(114)年再度受教育部國教署肯定，獲得「全國中

雪霸國家今公告登山路線全面恢復 若遇新崩塌危險路況請即撤返

日前鳳凰颱風來襲，雪霸國家公園預警性休園，經檢視各登山路線狀況後，雪霸國家公園管理處公告今日起各登山路線全面恢復開放；不...

大新竹輕軌整合研究 交部同意補助2100萬

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，縣、市政府合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市...

航空城安置街廓挖到田埂、水溝 民代質疑整地不確實

桃園航空城安置街廓陸續配地，民眾重建家園開挖地基發現地底埋著田埂、水利溝渠等設施，抱怨市府整地時沒清除，還他們工程延宕且...

加碼1萬元！非洲豬瘟禁宰損失補助豬肉攤 苗栗從寬認定

經濟部非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，苗栗縣政府今天開會，決議「從寬認定」原則，縣府加碼1萬元，希望鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。