兌現高虹安政見！竹市府研擬明年3月起育兒津貼每月多1000元

做爸媽的神隊友！新竹市政府推動市長高虹安「0-6歲市府養」施政目標並兌現高市長政見，研擬於明年3月起發放育兒津貼加碼補助每月1000元，相關預算已編列明年度預算送新竹市議會審議。

代理市長邱臣遠表示，少子化是全國共同面臨的重要課題，市府團隊將持續落實「願婚、敢生、樂養」的政策方向，透過各項托育、教育與福利措施，減輕家長育兒負擔，鼓勵更多年輕家庭安心生養、快樂育兒。

市府說明，育兒津貼加碼補助的發放對象為設籍竹市滿1月以上之幼兒及父母（其中一方），且已領取0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助的家庭，原領取的補助加上市府加碼後，每月可領取金額達6000元至8000元。

此外，對於幼兒已送托公共化、準公共托育服務或就讀與政府合作的平價教保服務機構之家庭，已請領托育或就學費用補助，市府教育處及社會處每年合計投入經費逾11億4384萬元，未來將持續優化托育及教保服務照顧品質，提升托育與教學環境，使幼兒能在優質、專業的環境中成長，也讓更多家庭安心投入職場。