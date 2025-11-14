聽新聞
0:00 / 0:00
兌現高虹安政見！竹市府研擬明年3月起育兒津貼每月多1000元
做爸媽的神隊友！新竹市政府推動市長高虹安「0-6歲市府養」施政目標並兌現高市長政見，研擬於明年3月起發放育兒津貼加碼補助每月1000元，相關預算已編列明年度預算送新竹市議會審議。
代理市長邱臣遠表示，少子化是全國共同面臨的重要課題，市府團隊將持續落實「願婚、敢生、樂養」的政策方向，透過各項托育、教育與福利措施，減輕家長育兒負擔，鼓勵更多年輕家庭安心生養、快樂育兒。
市府說明，育兒津貼加碼補助的發放對象為設籍竹市滿1月以上之幼兒及父母（其中一方），且已領取0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助的家庭，原領取的補助加上市府加碼後，每月可領取金額達6000元至8000元。
此外，對於幼兒已送托公共化、準公共托育服務或就讀與政府合作的平價教保服務機構之家庭，已請領托育或就學費用補助，市府教育處及社會處每年合計投入經費逾11億4384萬元，未來將持續優化托育及教保服務照顧品質，提升托育與教學環境，使幼兒能在優質、專業的環境中成長，也讓更多家庭安心投入職場。
市府說明，竹市育兒津貼加碼補助只要符合發放資格之家庭，家長免提出申請，由市府直接入帳，目前正在研擬相關作業中，相關經費已列入115年度預算並送交新竹市議會審議，盼市議會支持，待預算通過並完成相關行政程序後，將會公告辦理方式及注意事項等規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言