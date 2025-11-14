快訊

桃園少年警察隊中輟預防成績斐然 連9度奪績優機關肯定

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市警察局少年警察隊長期深耕中輟預防與少年保護工作，今年再度受教育部國教署肯定。圖：警方提供

桃園市警察局少年警察隊長期深耕中輟預防與少年保護工作，今(114)年再度受教育部國教署肯定，獲得「全國中輟預防業務」績優警政機關，創下連續9度獲獎紀錄，並成為全國僅有的7個獲獎行政機關之一。

桃園少年警察隊創下連續9度獲獎紀錄。圖：警方提供

國教署署長彭富源致詞時指出，中輟預防工作需要民間單位、學校與行政機關共同努力，而桃園少年隊年年獲獎，特別感謝團隊對孩子的付出。

少年隊隊長戴賢表示，為預防中輟生誤入歧途，少年隊除持續協尋中輟生返校，也加強反毒、反詐等法治教育，並與少年輔導委員會合作推動外展活動、職涯探索及家庭支持方案，降低少年誤入犯罪風險。

戴賢進一步分享，個案「阿典」自小即反覆中輟，並出現恐嚇、持刀與侮罵同儕等偏差行為，在少年隊介入後與校方、社政、少輔會專業共同陪伴，也協助家長調整教養方式，透過跨網絡長期合作，阿典已從「天天出狀況」的高風險少年，逐步恢復規律到校，回到穩定的學習軌道，而此項輔導中輟生案例也獲教育部採用。

警察局表示，市府少年輔導委員會推動的《青春啟航—打造桃園少年幸福城》計畫，日前獲得2025年「首爾智慧城市獎」展現桃園以智慧科技強化少年保護的成果。該項計畫透過44項風險指標掌握中輟生等高關懷少年相關資料，整合教育、就業、心理與家庭輔導等資源，提供精準預測及預防服務，也協助孩子重建自信與正向連結。

警察局強調，未來將持續運用相關機制深化中輟預防與少年保護工作，守住每一位少年，讓孩子能在更安全、健康的環境中成長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園少年警察隊中輟預防成績斐然 連9度奪績優機關肯定

