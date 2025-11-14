聽新聞
大新竹輕軌整合研究 交部同意補助2100萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市府積極爭取大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」，獲中央核定補助2100萬元。圖／新竹市府提供
竹市府積極爭取大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」，獲中央核定補助2100萬元。圖／新竹市府提供

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，縣、市政府合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市府昨天指出，經積極爭取輕軌紅藍線整合可行性研究報告補助，終獲交通部同意補助2100萬元，地方自籌款則將與新竹縣府共同分擔。市府說，為加速本計畫推動，後續將盡速辦理納入預算與招標作業程序。

交通處指出，大新竹輕軌紅線將串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區、台鐵新莊站與高鐵新竹站，沿光復路及慈雲路走廊營運，並結合台鐵、高鐵系統，可有效紓解交通瓶頸。後續將納入各界建議，盼中央與地方協力加速公共運輸建設。為加速推動桃竹苗大矽谷計畫，市府與縣府合作整合輕軌路網，盼解決園區交通壅塞。

代理市長邱臣遠表示，市長高虹安上任後積極推動大新竹輕軌，並與新竹縣、園區公會簽署MOU。行政院去年公布桃竹苗大矽谷計畫後，市府積極爭取補助，行政院將大新竹輕軌納入計畫中，並由交通部鐵道局整合新竹縣市路網。鐵道局去年3月27日召開會議，決議由新竹市府擔任主政單位，負責整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告。

交通處說，為培養輕軌運量，市府推出全市首條全線電動先導公車，於去年12月中啟用，路線即為未來大新竹輕軌紅線，也是首條直達園區的公車。截至10月底止，累計載客33萬2870人次，平均每班次33人，盼藉此培養民眾搭乘大眾運輸習慣，提高未來輕軌紅線潛在運量。

新竹 輕軌 交通部
