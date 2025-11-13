航空城安置街廓挖到田埂、水溝 民代質疑整地不確實

桃園航空城安置街廓陸續配地，民眾重建家園開挖地基發現地底埋著田埂、水利溝渠等設施，抱怨市府整地時沒清除，還他們工程延宕且墊高營造成本；民代呼籲桃園市政府負起責任，市長張善政回應將研議協助清除事宜。

桃園市議員徐其萬今市政總質詢時指出，有民眾重建家園發現田埂、水利溝渠等設施後，曾找市府局處到場會勘，但官員說民眾得自己處理，讓民眾非常不滿；他質疑市府未確實整地，害民眾得自掏腰包挖除清運，還可能影響工期，恐趕不上明年2月2樓樓地板勘驗，牽連請領安置街廓重建協助金300萬元的權益，「此情恐非個案，未來大配地一定要有SOP，防類似情況重演」。

張善政回應，該土地在市府接收前，原地主已經填土覆蓋農田，看不出地底有東西，市府已研議協助新地主清除地下原有溝渠、田埂、水泥地坪及水利溝渠等事宜。

航空城工程處長李宜儒說，該基地因原地主交付市府時已完成填土，看不出有任何設施與結構，加上地底的設施可能是不同時代交疊而成，說不定農田底下早有其他田埂、溝渠等設施，所以僅將土地整平就交給新地主。若地底埋的是廢棄物就另當別論，市府會追究原地主責任。

李宜儒也說，民眾重建家園挖地基本來就要挖出地底的東西，成本應該不會增加太多，未來民眾挖出的田埂、水利溝等構造物，市府會協助清運。