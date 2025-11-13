加碼1萬元！非洲豬瘟禁宰損失補助豬肉攤 苗栗從寬認定

經濟部非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，苗栗縣政府今天開會，決議「從寬認定」原則，縣府加碼1萬元，希望鄉鎮市公所12月20日前提報，縣府彙整報經濟部。

非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案作業規定，地方政府造冊列管豬肉攤商，均可申請每攤3萬元補助，縣府今天召集鄉鎮市公所開會，祒步調查全縣350攤，並擴大補助範圍，依從寬認定原則辦理。

縣府工商發展處表示，若專營溫體豬肉攤販具有販賣事實且有相關證明文件，豬隻來源為合法購入，即使非設攤在公、民有市場內，但屬實際經營專營溫體豬肉攤販者，仍可檢附相關進貨證明，及營業照片等資料，經所在地公所審查列冊後，由縣府彙整後報經經濟部核定補助。

縣府秉持從寬認定、積極協助的精神，協助地方攤商順利申請相關補助，合格業者除可獲得中央補助外，後續也將納入市場列冊管理，使經營活動更具規範與保障，符合補助資格的攤商，請依規範期限申請，若有任何疑問電洽037-559856查詢。