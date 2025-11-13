大數據曝光！苗栗風箏節3天遊客破10萬人次 市公所研究加值

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗2025風箏文化暨客家美食節系列活動今年首次連辦3天，市公所今天公布大數據分析，3天吸引超過10萬人次。圖／苗栗市公所提供
苗栗2025風箏文化暨客家美食節系列活動今年首次連辦3天，市公所今天公布大數據分析，3天吸引超過10萬人次，2成5是外縣市，公所將參考，並研究加值，帶動地方更大的商機。

市公所指出，風箏節是公所首次委託根據中華電信手機電訊，停留會場超過10分鐘，扣除重覆人數，3天遊客10萬1683人次，因僅綁定中華電信，實際人數會更多，將來𪹚龍等大型活動，也都會引進大數據分析參考。

苗栗市公所今年整合風箏節、客家粄條節暨十大伴手禮頒獎活動、客家四炆四炒，光復節連假24日起3天在後龍溪河濱公園、貓裏喵親子公園舉行，市長余文忠表示，相較往年舉辦兩天，今年辦理3天，成為留住遊客的關鍵。

大數據分析內容，顯示，3天遊客苗栗縣占74.9%、其餘以台中市、桃園市、新北市、新竹縣最多，另外還有來自澎湖、金門、連江、花東的旅客，根據觀光署調查研究，去年國內旅遊總支出，每旅次有過夜且有住宿支出者，平均5903元，無過夜當天來回者，平均1306元，市公所𪹚龍等大型活動，將持續引入大數據分析，參考加強外縣市行銷，帶動苗栗的住房率。

余文忠也預告市公所活動滿滿，年底迎接耶誕晚會，美麗的街道布置，也在進行中，另外公所正如火如荼的為了明年𪹚龍做準備，公所持續提升活動品質，擴大行銷宣傳，期盼再創觀光客高峰。

×

