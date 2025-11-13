快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年秋季公費流感疫苗從10月1日起開打，迄今已進入第二階段施打。圖／苗栗縣衛生局提供
今年秋季公費流感疫苗從10月1日起開打，迄今已進入第二階段施打。圖／苗栗縣衛生局提供

公費流感疫苗施打已進入第二階段，苗栗縣衛生局統計第一階段迄今的流感疫苗用量已超過八成四，目前「打氣穩定」，今天下午僅剩約2.2萬劑，預估12月中旬可全數用罄，與去年底剩下1.1萬劑的情況大相逕庭。

苗栗縣衛生局表示，今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣採購的三價流感疫苗有5個廠牌共13.6萬劑，數量與去年相同，另外疾管署配發4260劑，總數共24萬260劑。

今年公費流感疫苗第一階段從10月1日起開打，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種對象包括65歲以上長者及高風險群，疫苗廠牌隨機分配；第二階段自11月1日起開打，開放50歲至64歲的成年人施打。

苗栗縣衛生局疾病管制科表示，今年流感公費疫苗施打情況穩定，縣內流感疫苗使用已超越84％，昨天下午統計剩下2萬3561劑，今天預計存量會降至2.2萬劑，按目前施打進度，將在12月中旬全數用完，去年秋冬流疫苗打氣不佳的情況不致再重演。縣內公費疫苗用罄後，民眾如有接種流感疫苗需求，可到各醫療院所自費接種，四價流感疫苗每劑約800元起跳。

疾管科表示，苗栗縣今年公費流感、新冠疫苗共有85家合約醫療院所，其中共64家不收掛號費，占比七成五。

今年秋季公費流感疫苗從10月1日起開打，迄今施打情況穩定，示意圖。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
今年秋季公費流感疫苗從10月1日起開打，迄今施打情況穩定，示意圖。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

流感疫苗 衛生局 苗栗縣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場

校園打流感疫苗不能選廠牌？石崇良：效果都一樣

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

相關新聞

舉辦首場「風城未來事」城市沙龍 何志勇提「悅行新竹」四大願景

國立清華大學兼任助理教授何志勇與立達國際法律事務所等，日前合辦「風城未來事Next Hsinchu城市沙龍」系列活動，邀請專家學者、民意代表，以及新竹市民朋友，討論新竹市政議題。何志勇提出「悅行新竹」

普發1萬「桃園百倍奉還」活動 官網登錄可抽現金

桃園市政府因應普發現金新台幣1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動，今天起至12月31日只要在桃園市設立登記店家消費100元並...

打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

公費流感疫苗施打已進入第二階段，苗栗縣衛生局統計第一階段迄今的流感疫苗用量已超過八成四，目前「打氣穩定」，今天下午僅剩約...

解套竹科塞車夢魘！新竹紅藍線輕軌整合研究 獲中央核定補助

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市...

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

新竹棒球場修繕進度引熱議，竹市府指出，新竹棒球場統包商聲請保全證據以致修繕工程延宕，市府已依法推進。有竹市議員認為應正面...

考訓合一 苗栗農工舊校區建置學生教育及職訓中心明年10月啟用

苗栗縣政府自籌2267萬餘元，在苗栗農工苗栗市中正路舊校區建置學生教育及職業訓練中心，預計明年10月啟用，提供AI等職種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。