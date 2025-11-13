打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

公費流感疫苗施打已進入第二階段，苗栗縣衛生局統計第一階段迄今的流感疫苗用量已超過八成四，目前「打氣穩定」，今天下午僅剩約2.2萬劑，預估12月中旬可全數用罄，與去年底剩下1.1萬劑的情況大相逕庭。

苗栗縣衛生局表示，今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣採購的三價流感疫苗有5個廠牌共13.6萬劑，數量與去年相同，另外疾管署配發4260劑，總數共24萬260劑。

今年公費流感疫苗第一階段從10月1日起開打，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種對象包括65歲以上長者及高風險群，疫苗廠牌隨機分配；第二階段自11月1日起開打，開放50歲至64歲的成年人施打。

苗栗縣衛生局疾病管制科表示，今年流感公費疫苗施打情況穩定，縣內流感疫苗使用已超越84％，昨天下午統計剩下2萬3561劑，今天預計存量會降至2.2萬劑，按目前施打進度，將在12月中旬全數用完，去年秋冬流疫苗打氣不佳的情況不致再重演。縣內公費疫苗用罄後，民眾如有接種流感疫苗需求，可到各醫療院所自費接種，四價流感疫苗每劑約800元起跳。