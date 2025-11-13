普發1萬「桃園百倍奉還」活動 官網登錄可抽現金

桃園市政府因應普發現金新台幣1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動，今天起至12月31日只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中現金100萬元。

桃園市政府經濟發展局今天表示，「桃園百倍奉還」活動是為了鼓勵民眾在桃園各地商圈、觀光工廠與特色店家消費，帶動商圈買氣、增加店家營收外，也吸引外縣市民眾來桃園購物、聚餐、旅遊。

經發局表示，活動包括四大獎項，「天天抽」是每天抽出現金1萬元1名，共50次；「週週抽」每週抽出現金5萬元1名，共8次；「月月抽」再加碼10萬元現金2名；最終壓軸「萬倍奉還」將抽出現金100萬元得獎者1名。

經發局說，為確保公平性，每人在各類獎項中僅能獲獎一次；參與活動的消費地點限定在桃園市合法設立登記的商家，須能開立發票且稅籍登記在桃園市；活動網站今天下午2時正式上線，民眾只要依照網站規定完成會員註冊，即可開始登錄消費發票。

經發局也說，活動限定自然人參加，企業發票不能參加；活動官網也將提供雲端發票載具綁定服務，但須配合財政部電子發票整合服務平台作業時間，將另行公告開放時程，不影響四大獎項的抽獎資格；抽獎日期也會公布在活動網站。