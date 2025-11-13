解套竹科塞車夢魘！新竹紅藍線輕軌整合研究 獲中央核定補助

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府積極爭取大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」，獲中央核定補助2100萬元。圖／新竹市府提供
竹市府積極爭取大新竹輕軌「紅藍線整合可行性研究」，獲中央核定補助2100萬元。圖／新竹市府提供

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市府今指出，經積極爭取輕軌紅藍線整合可行性研究報告補助，昨終獲交通部同意補助2100萬元，地方自籌款則將與新竹縣府共同分擔。市府說，加速本計畫推動，後續將盡速辦理納入預算與招標作業程序。

代理市長邱臣遠指出，市長高虹安上任後積極推動大新竹輕軌計畫，和新竹縣、園區公會簽署MOU，行政院去年公布桃竹苗大矽谷計畫，市府拜會行政院爭取專案補助大新竹輕軌計畫，行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫，並責請鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網。交通部鐵道局於去年3月27日邀集新竹縣市府共商縣市輕軌計畫整合議題，會議結論由市府擔任主政單位，整合新竹縣市輕軌可行性研究報告。

交通處說明，為培養輕軌運量，市府推動全市首條全線使用電動公車的先導公車路線，已於去年12月13日啟用，即為大新竹輕軌紅線路線，也是竹市首條直達園區的公車路，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區，截至今年10月31日止，累積載客數達33萬2870人次，平均每班次33人，透過先導公車投入營運，盼培養大眾運輸使用人口習慣，提高未來輕軌紅線的潛在運量。

交通處補充，為加速實現桃竹苗大矽谷計畫，市府與縣府合作，透過縣市整合打造全新輕軌路網，解決園區交通問題。大新竹輕軌計畫紅線預計串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區、臺鐵新莊車站及高鐵新竹站，將整合現有交通系統，與台鐵、高鐵系統結合，沿光復路及平行慈雲路路廊營運，可有效舒緩交通瓶頸。後續規畫各方建議會納入通盤考量，期盼透過中央地方攜手，加速大新竹地區公共運輸建設。

新竹 輕軌 行政院
