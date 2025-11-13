考訓合一 苗栗農工舊校區建置學生教育及職訓中心明年10月啟用

苗栗縣政府自籌2267萬餘元，在苗栗農工苗栗市中正路舊校區建置學生教育及職業訓練中心，預計明年10月啟用，提供AI等職種訓練、證照考試，考生不必舟車勞頓。

苗栗縣工業會總幹事葉國煥說，「業者一定是樂觀其成」！過去縣內廠商派訓或是民眾學到技術，考照卻要到桃園或台中考照，不方便也不盡公平，苗栗有職訓中心可以原地就近考照，對學生、青年及勞工都是一大福音。

苗農搬遷苗栗市經國路後，中正路舊校區土地閒置，部分土地2014年歸還苗栗市公所，做為停車場、全民運動館，其餘1.1公頃國有土地，縣府2021年興建田寮圳礫間水質淨化場，另外約4000平方公尺實習工廠，縣府爭取最近並獲得國有財產署同意撥用，興建學生教育及職訓中心。

縣府青年及勞工發展處長王浩中說，縣府自籌2267萬餘元，整修苗農舊校區原有實習工廠，及周邊整地排水工程，並爭取勞動部補助內部電腦等設備設施，規畫設置AI等職種訓練與考照，提供學生學習、訓練，及一般民眾職訓、考照。

縣府指出，縣長鍾東錦重視，考量現有許多職訓、考照，鄉親舟車勞頓，縣府盤點苗農中正路舊校區閒置土地，且位置在苗中，苗北、苗南都方便，爭取國有財產署，很快獲得同意。

此外，今年4月間與勞動部、後龍鎮玄通系統工程公司合作，成立職業技能發展中心，目前為竹苗唯一冷凍空調裝修、室內配線乙級技術士國家檢定場，但只有術科考試，學科還是要到外地，希望學生教育及職訓中心明年10月啟用，可以鼓勵更多元的學習專長與就業機會。