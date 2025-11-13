關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫應盡快推動。對此，新竹縣長楊文科說，他會請民政處長親自到關西鎮向代表會溝通、聽取建議讓計畫更圓滿。

羅仕琦說，關西鎮生命禮儀園區有2廳9個靈堂，但不敷使用，鎮公所提出興建計畫，擴建為地上5層、地下2層，但代表會在預算上擱置，希望縣府來輔導，盡快進行興建案，不讓民眾因府會之間溝通不夠協調，造成案子落後，影響民眾權益。

楊文科表示，縣府致力推動就近治喪政策，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫預定總工程款8億元（縣府補助50%），針對關西鎮代表會有不同的看法，擱置鎮所提出的預算，他請民政處長親自到關西鎮向代表會溝通、聽取建議讓計畫更圓滿。

民政處長陳建淳說明，縣長非常支持這項建設，也將關西鎮生命禮儀園區先期規畫和工程款，都已編入預算中。該禮儀館共規畫2700個櫃位，包含單人、雙人與家庭櫃位，以及禮廳、靈堂和停車空間都足夠，這8億非一次到位，而採取分年編列且含內裝。她在12月將到代表會來說明溝通，若需要，也願意開放給更多的鎮民參與。

羅仕琦表示，關西分駐所古蹟是休閒觀光的重要指標，他關心第三期修復原本應該在12月完工，但工程因天氣落後，他今天也要求文化局重視。此外，也感謝縣府、文化局也編列第四期的修復工程2000萬，盼整體修復能如期完工。