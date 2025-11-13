快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員羅仕琦表示，關西分駐所古蹟是休閒觀光的重要指標。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員羅仕琦表示，關西分駐所古蹟是休閒觀光的重要指標。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫應盡快推動。對此，新竹縣長楊文科說，他會請民政處長親自到關西鎮向代表會溝通、聽取建議讓計畫更圓滿。

羅仕琦說，關西鎮生命禮儀園區有2廳9個靈堂，但不敷使用，鎮公所提出興建計畫，擴建為地上5層、地下2層，但代表會在預算上擱置，希望縣府來輔導，盡快進行興建案，不讓民眾因府會之間溝通不夠協調，造成案子落後，影響民眾權益。

楊文科表示，縣府致力推動就近治喪政策，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫預定總工程款8億元（縣府補助50%），針對關西鎮代表會有不同的看法，擱置鎮所提出的預算，他請民政處長親自到關西鎮向代表會溝通、聽取建議讓計畫更圓滿。

民政處長陳建淳說明，縣長非常支持這項建設，也將關西鎮生命禮儀園區先期規畫和工程款，都已編入預算中。該禮儀館共規畫2700個櫃位，包含單人、雙人與家庭櫃位，以及禮廳、靈堂和停車空間都足夠，這8億非一次到位，而採取分年編列且含內裝。她在12月將到代表會來說明溝通，若需要，也願意開放給更多的鎮民參與。

羅仕琦表示，關西分駐所古蹟是休閒觀光的重要指標，他關心第三期修復原本應該在12月完工，但工程因天氣落後，他今天也要求文化局重視。此外，也感謝縣府、文化局也編列第四期的修復工程2000萬，盼整體修復能如期完工。 

楊文科回應，關西分駐所第三期工程預計在明年2月竣工，第四期工程預計於下個月辦理第4期工程案公開招標。

新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫應盡快推動。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施新建計畫應盡快推動。記者郭政芬／攝影

殯葬設施 新竹
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

林昭錡質詢聚焦寶山水庫土地徵收 自救會到場籲合理補償

2.7億六家高中竹韻樓今啟用 高一新生班級數明年增達17班

LINE對話曝光！豐邑天坑案開審理庭 縣長楊文科、前處長首度出庭

竹縣明年預算471億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

相關新聞

2026竹縣消防猛男月曆登場！記錄全年守護瞬間 22日發表會限量送

2026新竹縣消防猛男月曆來了！這群消防員從火場到山海，無論風雨與險境，總站在第一線守護民眾，這次以真實影像記錄每一份勇...

解套竹科塞車夢魘！新竹紅藍線輕軌整合研究 獲中央核定補助

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市...

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

新竹棒球場修繕進度引熱議，竹市府指出，新竹棒球場統包商聲請保全證據以致修繕工程延宕，市府已依法推進。有竹市議員認為應正面...

考訓合一 苗栗農工舊校區建置學生教育及職訓中心明年10月啟用

苗栗縣政府自籌2267萬餘元，在苗栗農工苗栗市中正路舊校區建置學生教育及職業訓練中心，預計明年10月啟用，提供AI等職種...

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施...

中壢仁海宮年度盛事！十三大庄平安大遊境將登場 路線曝光將交管

中壢仁海宮年度宗教盛事「2025十三大庄平安大遊境」明天起至16日一連三天在平鎮區、楊梅區及中壢區盛大舉行，活動全程採車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。