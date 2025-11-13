快訊

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

中央社／ 新竹市13日電
新竹棒球場修繕進度引熱議，竹市府指出，新竹棒球場統包商聲請保全證據以致修繕工程延宕，市府已依法推進。有竹市議員認為應正面看待市府改善成果，但有議員質疑市府作為不符合程序。

新竹市政府今天召開記者會，強調新竹棒球場修繕工程延宕主因是統包商聲請保全證據長達1年且未積極鑑定，市府已依法解約並繳納裁判費向統包商求償。

工務處指出，證據保全解除後市府即進場改善，日前開挖外野回填土發現不符規範的混凝土塊、磚塊與廢棄物，證實施工品質有瑕疵，全案依法行政，正全力推進改善工程，目標115年6月完工啟用。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡指出，經鑑定已證實球場結構與覆土有安全疑慮，市府依法行政、以市民安全為優先，會支持市府依法追究廠商責任，盼明年能讓市民看到安全、完善、煥然一新的新竹棒球場。

國民黨竹市議員吳旭豐說，桃園地院判決案僅涉及廠商之間的民事爭議，統包商過去在改善過程中多次拖延、阻撓市府修繕，甚至在保全證據期間不願配合鑑定，呼籲各界正面看待市府改善成果，讓新竹棒球場早日完善啟用。

民眾黨新竹市議員李國璋表示，目前新竹棒球場改善已有進展，呼籲外界勿再以政治手段干擾市政，應回歸專業正軌，支持市府持續推動球場改善。

民進黨竹市議員劉崇顯指出，市府今天召開記者會其實是想卸責與政治操作，市府為鬥爭前朝，以不符程序手段破壞現場，致使司法求償陷入不利，嚴重損害市民權益。

時代力量竹市議員林彥甫說，市府未在第1時間向法院申請工程瑕疵鑑定，就自行開挖、找美國專家勘查給建議，顯然不符合司法上的蒐證，若最終無法向巨佳求償，不是市民樂見的。

新竹 議員 棒球場
相關新聞

2026竹縣消防猛男月曆登場！記錄全年守護瞬間 22日發表會限量送

2026新竹縣消防猛男月曆來了！這群消防員從火場到山海，無論風雨與險境，總站在第一線守護民眾，這次以真實影像記錄每一份勇...

解套竹科塞車夢魘！新竹紅藍線輕軌整合研究 獲中央核定補助

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌。新竹市...

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

新竹棒球場修繕進度引熱議，竹市府指出，新竹棒球場統包商聲請保全證據以致修繕工程延宕，市府已依法推進。有竹市議員認為應正面...

考訓合一 苗栗農工舊校區建置學生教育及職訓中心明年10月啟用

苗栗縣政府自籌2267萬餘元，在苗栗農工苗栗市中正路舊校區建置學生教育及職業訓練中心，預計明年10月啟用，提供AI等職種...

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

新竹縣議員羅仕琦今天指出關西鎮鄰近的橫山鄉及桃園市龍潭區，常就近到關西鎮生命禮儀園區辦理治喪，關西鎮生命禮儀園區殯葬設施...

中壢仁海宮年度盛事！十三大庄平安大遊境將登場 路線曝光將交管

中壢仁海宮年度宗教盛事「2025十三大庄平安大遊境」明天起至16日一連三天在平鎮區、楊梅區及中壢區盛大舉行，活動全程採車...

