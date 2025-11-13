聽新聞
中壢仁海宮年度盛事！十三大庄平安大遊境將登場 路線曝光將交管
中壢仁海宮年度宗教盛事「2025十三大庄平安大遊境」明天起至16日一連三天在平鎮區、楊梅區及中壢區盛大舉行，活動全程採車巡方式遶境。中壢警分局為維護交通秩序與行車安全，規劃交通疏導勤務，提醒用路人避開遶境路線，注意行車狀況，配合警方指揮，共同維持交通順暢。
中壢警分局表示，「十三大庄平安大遊境」每日活動時間為上午9時至下午6時，皆自中壢福醮壇（原仁海宮市集中壢簡易庭對面）啟程。首日車隊自中壢出發，依序行經平鎮及楊梅地區後返回福醮壇；第二日遶行仁海宮以南區域（含中壢後站、龍岡地區），第三日則前進仁海宮以北區域（含中壢工業區、青埔地區）。
遶境路線沿途經過仁海宮、興國市場、中壢火車站商圈、中央西路、延平路、中正路及元化路等主要幹道。活動採全程車巡、不停留、不封街，警方將依車隊行進動態實施滾動式交通管制，確保行車安全並降低對周邊交通衝擊。
中壢警分局長林鼎泰呼籲，活動期間適逢上、下班交通尖峰時段，請駕駛人行近遶境車隊時減速慢行，另提醒，車隊於14及15日下午時段將經龍岡地下道，屆時請用路人提前改道，以免造成車流壅塞。中壢警分局將秉持「交通安全優先」原則，全力確保活動期間道路順暢，讓市民朋友安心出行。
