竹市府與台積電打造蚵殼生態礁 守護北台灣最大濱海濕地

新竹市政府推動企業永續行動計畫，實踐企業合作參與環境友善行動，日前攜手台積電人力資源組織60餘名員工眷屬及清華大學USR團隊，參與「蚵殼生物礁」試驗區的體驗，學習如何營造生物棲地，創造生態系統天然的「碳匯」，藉助藍碳減緩氣候變遷，一同守護香山濕地。

受託辦理生態調查及棲地復育工作的亞洲大學老師張筱筠說，實驗行動採用香山濕地平掛式蚵架，作為生物礁地基，希望透過牡蠣礁來穩定底質環境，提升泥灘地基礎生產力，底質穩定後，有助海草生長，豐富的海草床把二氧化碳轉化為有機碳，成為有效的儲存庫，長期儲存在生物及海底沉積物中，形成「藍碳」，這種藍碳「碳匯」可以有效減緩氣候變遷，還提供保護海岸、淨化水質、維護多樣生態等重要服務。

產發處說明，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，面積廣達1768公頃，擁有豐富的潮間帶生態系，孕育多樣底棲生物，如蝦、蟹、貝類，經市府規畫棲地改善，台灣旱招潮族群數十倍增加，活化石三棘鱟不同齡期稚鱟近年也出現在香山濕地，生物族群驟增，吸引候鳥停棲。為守護生物棲地，市府與企業首次合力進行牡蠣礁棲地改造行動，共同維護得來不易的自然生態環境。

清大環境與文化資源學系積極推動大學社會責任(USR)計畫，由老師趙芝良帶領研究生擔任行動助教。研究生徐韜橙說，運用廢棄蚵殼搭設牡蠣礁，不僅實踐資源回收，更是香山棲地復育的重要里程碑；學生陳冠融指出，牡蠣礁的天然鈣質結構能減少潮流侵蝕、穩定海床，展現自然正向工程的永續精神。

產發處說，運用廢棄蚵殼搭設牡蠣礁是一種「生物礁」，可以做為保護屏障，這種蚵殼生物礁，是天然鈣質結構，具有多孔隙與複雜的立體結構，能有效吸附微生物並吸引魚蝦貝類棲息，提升潮間帶生態功能，並減少潮流侵蝕，穩定海床，作為海草床的防護牆，是兼具回收再利用與生態復育的綠色工程。