傳竹市府挖棒球場阻驗收？市府今開記者會：片面資訊惡意曲解

新竹市棒球場爭議再掀波瀾，綠營民代昨指桃園地方法院近日判決，提及市府阻礙驗收且開挖球場、拒配合司法鑑定等，因而衍生後續1.3億元的追加改善工程。新竹市府今開記者會澄清，並公布棒球場改善最新進度。代理市長邱臣遠強調，這起判決是包商間的民事糾紛，與市府無關，特定人士不應用片面資訊惡意曲解或攻擊公部門及公務員依法行政的作為。

工務處說明，棒球場工程自2022年7月份起全面停工後，市府即針對球場排水系統、土壤級配與結構展開全面檢討，期間召開多次工作會議，並於2023年8月份會議中要求統包商針對球場覆土載重與設計計算提出完整報告。

會議紀錄中亦明確指出，覆土疑似超出結構設計載重，需由統包商提出經審查覈可的結構計算書，確認符合建築及結構安全相關規範。然而，統包商始終無法提交有效且經審認的資料，也不配合進場移除超載覆土。

工務處指出，鑑於統包商在限期內仍無法說明球場結構安全性，市府依據工程契約規定，於去年3月1日依約解除球場部分工程契約。解約後，球場（覆土區域）工程已不再屬於統包商負責範圍，市府依法負責後續處置，並計畫以新招標方式由其他廠商進場移除超載覆土，先行減輕重量以達結構安全。然此作業過程中，統包商以「結構仍待鑑定」為由，向法院聲請保全證據，致使覆土移除工程遭到延宕。

保全證據期間，統包商委託台灣省結構技師公會鑑定。最終於今年2月出具的鑑定報告中，確認棒球場地下室頂板在目前球場實際覆土情況下，其斷面並「未達到我國混凝土結構設計規範所可確保安全程度」。該結果印證市府原先對結構評估的疑慮正確無誤，基於公共安全考量，且保全證據已結束，市府隨即進場移除超載覆土。

針對有假言論指市府未驗收卻開挖球場一事，工務處說，球場（覆土區域）部分因統包商始終無法提交有效且經審認資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭市府解除部分契約，所有行動均依法行政、合乎程序，絕非任意開挖或破壞。

日前桃園地方法院所審理的案件，是統包商與其下包廠商間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。市府僅針對與統包商間的統包契約負責監督及履約審查，歷來均要求依照法定程序提交結構安全、排水改善及相關設計圖說。統包商多次拖延、未能配合補正，才導致改善計畫延宕。

此外，有網路假消息稱市府對統包商所提損害賠償訴訟未繳納裁判費，市府嚴正駁斥，已於今年8月22日依規繳納完成，並無漏繳裁判費或拖延。

邱臣遠指出，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統包商曾向法院申請保全證據近一年，由此可見，「拖延阻礙棒球場改善方從來不是市府」，且市府依法解約、依法行政、依法求償，已在今年8月22日繳納相關裁判費，並向統包商提起民事求償。