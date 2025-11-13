聽新聞
新竹市棒球場再掀波 民代市府槓上

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹棒球場爭議再掀波瀾，綠營民代昨指桃園地方法院近日判決，提及市府阻礙驗收且開挖球場、拒配合司法鑑定等，因而衍生後續1.3億元的追加改善工程。市府昨駁斥，是因統包商未配合移除超載覆土，市府已解除部分契約，相關行動均依法行政。

民進黨市議員楊玲宜、曾資程說，依據判決，棒球場統包商巨佳營造與施工包商揚名實業的官司敗訴，須支付尾款737萬元，法院並駁回巨佳求償4100萬元換土費用，理由是市府多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，責任不在包商。並批評市府封場不讓鑑定人員入場，是在阻止真相。

「前後兩任市府皆有責任。」時代力量市議員林彥甫則說，林智堅市府未驗收即開打，排水測試也低估問題，又加上高虹安市府自行開挖、破壞證據，導致在法律上無法證明廠商施工問題。

竹市府昨回應，球場覆土區部分因統包商遲遲未提交經審認資料，也不配合移除超載覆土，市府去年3月解除部分工程契約，但統包商卻以「結構待鑑定」向法院聲請保全證據，導致工程延宕。依據台灣省結構技師公會鑑定，結構設計規範未達安全程度，也印證了市府先前疑慮。

市府也強調，桃園地方法院審理案件為統包商與下包商民事糾紛，與市府履約管理無關，市府僅監督統包契約，要求依程序提交結構安全、排水改善及設計圖說，代理市長邱臣遠今會進一步說明。

新竹 棒球場 議員
新竹市棒球場再掀波 民代市府槓上

新竹市棒球場爭議再掀波瀾，綠營民代昨指桃園地方法院近日判決，提及市府阻礙驗收且開挖球場、拒配合司法鑑定等，因而衍生後續1...

