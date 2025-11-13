青年嘆漲租 專家：福利競賽非好事

房價節節高升，不少年輕人買不起房，租房還得看房東臉色，壓力沉重。面對各地加碼租金補貼，專家認為「福利競賽」，對既得利益者固然是好事，但對國家社會長遠發展不一定是好事，應適度調整，也建議透過土開案徵收利益，轉作社福用途照顧有需求者。

中央推出300億元擴大租金補貼計畫，以桃園市為例，一般戶租金補貼全來自中央政策，每月最多2880元，不少青年、小家庭都認為「不夠」；民眾呂小姐說，桃園市中心租金每坪單價達900元到1000元，若地段好、屋齡小，價格更高，可能超過最低薪資的三分之一。

民眾張先生在桃園租房6年，10坪大套房每月租金9千元，半年前房東想以通膨、物價上漲為由將租金漲到1萬元並調高電費計價，交涉許久才維持原價。他無奈地說，有想過申請租屋補貼，但「擔心房東因為繳稅變相漲租」，最後打消念頭。

崔媽媽基金會基金會執行長呂秉怡說，中央300億租金補貼政策未能真正對準需要幫助的弱勢族群，算是有點做了不好的示範，結果員外大撒幣，地方小員外跟進，各地相互比較誰的福利好，造就「福利競賽」情形，被比下去的縣市會有壓力。

呂秉怡表示，桃園財務狀況不比雙北寬裕，可以預見難推青年租金補貼加碼方案，就看政府單位有無魄力，例如從土地開發案徵收超額利益，將其轉化為社會福利用途。且社會住宅屬社會福利一環，衛福部有照顧社宅內40%弱勢族群的義務，而非讓地方住宅處或住宅單位獨自扛下所有責任。