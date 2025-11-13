租金漲幅大 桃園租屋補助挨批不夠用

為減輕民眾負擔，中央推出租金補貼，北市、新北、台中也針對青年或育兒家庭提供加碼補貼，桃園市現行租金補貼以中央經費為主，一般民眾每月最多2880元，但租金近年漲幅大，議員要求桃市府加碼補貼，市府決定擴大包租代管服務對象，並研議加碼補貼可能性。

台中市政府今年推出育兒租金補貼加碼，在台中租屋且符合財稅規定的市民，每名0到12歲的子女可獲得4千元補助，無名額上限，租社會住宅也可以申請；住宅發展工程處表示，申請時間為今年3月底到年底，截至10月1.3萬戶申請，全年申請數可望超過去年的1.5萬戶。

國民黨桃園市議員陳韋曄昨在議會質詢指出，桃園目前只有原住民族每月4千元租屋補助政策，一般民眾均適用中央租金補貼辦法，每月最多2880元。在中央補助以外，台北針對相對弱勢青年族群有6300元到11000元差額補貼，新北補助從3500元到7000元不等，台中也有育兒租金補貼。

陳韋曄表示，桃園同樣是直轄市，卻缺乏類似福利，實屬可惜，他認為，桃園在自籌經費加碼青年租金補貼方面明顯落後其他直轄市，建議市府研擬「桃園版分級加碼補貼」，並結合包租代管政策，保留部分房源給青年族群，讓青年租得起，也租得到。

桃園市都發局回應，桃園2018年曾推青年租屋補貼，每人每月4千元，隔年因中央推出相同政策而未續辦下去。市府評估近5年桃園一般住宅租金平均每坪單價落在678元，以10坪到12坪的套房計算，租金落在6780元到8136元之間，若扣掉中央補助2880元，民眾負擔部分未超過最低薪資2萬9500元的三成，尚屬國際認定生活支出範疇，因此過去未推加碼補助。

由於近年房租不斷隨房價推升調漲，一般住宅平均租金從2021年9355元漲到今年1萬1767元，都發局昨允諾檢討研議加碼補助的必要性與可行性，即將推出的第5期包租代管5千戶決定只做政策戶，並優先把青年、婚育家庭列入照顧對象，讓青年不用擔心租不到房子，還能申請中央補貼。