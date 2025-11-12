聽新聞
桃園南門市場大火 受影響攤商市府每攤發3萬元補助
桃園南門市場大火影響數十家攤販生計，由於部分毀損結構有安全疑慮，市府決定17日起查出重建，力拚明年農曆年前讓攤商恢復營運，市長張善政今天也在市政會議宣布預計運用急難應變救助金，核發受影響攤商每攤3萬元補助。
另外，網路近日流傳南門市場將全面拆除訊息，市府經發局今也鄭重澄清，指該訊息為錯誤謠言，呼籲民眾不要輕信與轉傳。
南門市場大火發生至今一周，各界關心市場未來動向，攤商更是緊張生計問題；無黨籍議員于北辰今在議會質詢提及此事，要求市府給予攤商補助，尤其是因非洲豬瘟歇業多時的豬肉攤，但張善政指豬肉攤商在防疫政策上已有相關補助，火災災後補助會一視同仁，不會菜販、豬肉攤販之分。
張善政今天下午主持市政會議也喊出運用急難應變救助金發放每攤3萬元補助，災後復原工作已清運約46公噸廢棄物與完成2次環境消毒，受損攤販拆除工程也將於11月17日至12月1日進行，市府會盡力降低周邊影響，期望攤商能在明年農曆年前恢復營運。
張也說，考量攤商營業中斷期間的生計壓力，市府正研議比照豬瘟防疫期間作法，爭取在法令範圍內核發「急難應變救助金」，初步規畫每攤補助3萬元。
經發局表示，明天上午9時至12時開放市場第91至118號攤商進場取回物品，進入現場須佩戴工地安全帽並遵循現場人員引導。
