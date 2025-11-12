營造業者興趣缺缺 桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家引發民代關切，市長張善政允「一定會給牠們好場地」。本報資料照片
桃園市警局警犬隊成立近1年，但工程招標不順，駐地至今遙遙無期，警犬與訓練員只能暫駐大溪三層派出所克難訓練，民代今在議會市政總質詢要求市府檢討招標不順原因，並加速辦理後續作業；市長張善政嘆營造市場變化太快，抓預算不容易，強調「既然成立就會給他一個好場地」。

桃園市警犬隊去年12月12日掛牌成立，警方選定大園區沙崙段一塊面積1095平方公尺的土地興建2棟地上一層的廳舍，作為未來11人10犬的駐點集訓練基地，雖然今年9月取得建築執照，但10月第一次招標工程經費4550萬元讓廠商興趣缺缺，最後因無人投標而流標。

民進黨桃園市議員張肇良關心警犬隊訓練基地，多次在議會提出問題與市府討論。他表示，警犬隊目前暫駐大溪分局三層派出所，該處環境簡陋、空間狹小，訓練十分克難，亟待改進，如招標不順，建議市府考慮減項發包加速工程推動。

同黨黃瓊慧議員則說，警犬隊在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等活動維安工作表現出色，犬舍進度卻原地踏步，市府應檢討並調整招標金額，「工作犬守護市民安全，市府也應給牠們最好的環境」。

張善政表示，近年物價波動幅度大，建築師也很難抓得準，不過既然成立了警犬隊，市府一定會給牠們一個好場地；警察局表示，警犬隊廳舍本月5日以辦理第二次招標，預計19日開標及資格審查。若仍無廠商投標，會爭取市府追加預算，以利工程進行。

警犬 桃園 建築師
