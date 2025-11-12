民代批法院認證竹市府挖棒球場阻驗收 邱臣遠明親上火線澄清

針對竹市議員楊玲宜、曾資程今天指，依據桃園地方法院最新判決，市府除阻礙驗收且破壞現場、拒絕配合司法鑑定，營造商巨佳與市府雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序，衍生出改善工程1.3億。針對民代指「未驗收卻開挖球場」，新竹市府駁斥，球場覆土區部分因統包商未提交經審認資料且不配合移除超載覆土，市府已解除部分契約，所有行動均依法行政，並非任意開挖或破壞。

對於新竹市棒球場的疑慮，代理事長邱臣遠預計明早將親上火線，召開記者會澄清。市府表示，自2022年7月停工後，已檢討球場排水、土壤級配與結構。隔年8月要求統包商提交覆土載重與設計計算報告，但統包商未提交經審核資料，也未配合移除超載覆土。

市府指出，鑑於統包商未能說明球場結構安全，已於去年3月解除部分工程合約。覆土區域工程不再由其負責，市府將重新招標移除超載覆土以確保結構安全。但統包商以「結構待鑑定」向法院聲請保全證據，導致工程延宕。

市府說明，保全證據期間，統包商委託台灣省結構技師公會鑑定，今年2月報告確認球場地下室頂版在現有覆土下，未達結構安全規範，斷面「未達混凝土結構設計規範安全程度」，印證市府原先疑慮。基於公共安全，且保全證據已消滅，市府隨即進場移除超載覆土。

市府強調，桃園地方法院審理案件為統包商與下包商民事糾紛，與市府履約管理無關。市府僅監督統包契約，要求依程序提交結構安全、排水改善及設計圖說，統包商多次拖延、不配合，才造成改善計畫延宕。

竹市議員林彥甫則說，法院無法認定棒球場下包商有施工瑕疵，前後兩任市府皆有責任。林智堅市府未驗收即開打，排水測試也低估問題，導致法院無法認定施工瑕疵；高虹安市府自行開挖、破壞證據，導致在法律上無法證明廠商施工問題。

林彥甫說，也難怪高虹安市府先前批巨佳問題大，近期又選擇合作，因為在法院認定市府提損害賠償前，必須讓巨佳先修繕瑕疵。對已完成工項，市府仍可能依契約支付工程款，乾脆讓巨佳改善缺失並承擔保固責任。此外，始作俑者就是專案管理兼設計監造的艾奕康公司，市府應讓其負起應有責任。