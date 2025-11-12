颱風攪局幸未釀災 苗栗銅鑼杭菊迎賞花期

苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊最大產地，7月已受連續降雨農損近4成，又遇鳳凰颱風攪局。農會今天表示，目前杭菊花開約4成，所幸這次風雨不大未見明顯災情，即將進入最佳賞花期。

苗栗縣銅鑼鄉農會農事指導員黃志維告訴中央社，銅鑼杭菊於今年7月因連續降雨受損約3至4成，造成部分植株死亡，菊農對於這次鳳凰颱風來襲都戒慎恐懼。所幸銅鑼地區今天僅有間歇性降雨及陣風，未與狂風正面交鋒，加上植株在8、9月間多半有以網繩加強支撐，對植株影響不大，算是幸運。

黃志維表示，為減少土壤中的病原菌，杭菊需與水稻隔年輪作，今年銅鑼杭菊栽種面積約50公頃，目前花開約4成，自11月中旬至12月上旬為期3週，是最佳賞花時機，雪白、金黃色花海宛如「11月雪」遍及銅鑼鄉九湖、樟樹、朝陽等村，吸引觀光客造訪欣賞。

為推廣在地杭菊產業文化，銅鑼農會一年一度舉辦的「銅鑼杭菊芋頭節」將於22、23日在銅鑼鄉秋美人農場登場。農會表示，除了杭菊，銅鑼鄉中平村引用後龍溪灌溉水源，富含礦物質，所產的芋頭質地細緻且粉質高、香氣濃郁；此外東方美人茶、仙草等也都是銅鑼鄉特色農產。

銅鑼農會指出，銅鑼杭菊採收前由農友自主管理，先自行送驗農藥殘留檢驗，合格後才准予採收，烘乾後農糧署會同縣府、農會逐一對農戶所烘乾的杭菊成品進行二次採樣及411項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許杭菊上市，為消費者食安把關。

為與其他劣質產品做區隔，由銅鑼鄉農會輔導種植的杭菊和金菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，且經完整封裝後才販售。

農會表示，今年活動以食農教育為主題，包含食農教育闖關遊戲、DIY體驗製作杭菊護目丸以及客家料理品嘗等，活動當天將在銅鑼火車站提供免費接駁車服務，相關資訊可洽銅鑼鄉農會推廣部。