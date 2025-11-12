竹市東大路建案施工造成鄰房下陷 林彥甫籲設定規範、揭露監測資訊

新竹市東大陸橋四段一處建案，因基礎工程開挖深度達13公尺，出現嚴重地層下陷，引發關注。對此，議員林彥甫今天質詢時指出，這是建商便宜行事，工地人禍造成問題，呼籲市府要對建築物開挖設定規範，並揭露監測資訊，讓民眾安心。

林彥甫表示，南寮地區屬於典型的高地下水位與沙質地層，市府核發建照並未要求建案採取更為安全與高強度的基礎工法，例如採連續壁工法，廠商是採用成本較低的CCP止水樁，從建築師來看，在砂質地層和水位高的影響下，都讓成形的狀況不佳，造成嚴重的地層下陷。

他呼籲市府加強監管，包含制定開挖基礎的安全規範，開挖一定深度下或在地質敏感區，要採用高強度的連續壁，比照雙北台中桃園揭露完整監測與公開制度，例如在網站或工地公告牌上的QR Code查詢施工監測情形。

此外，對於建築物基礎開挖，應作高強度的安全普測，確保開挖基地符合規範，無偷工減料問題，避免造成鄰損、天坑案發生。