桃園青年租屋僅有中央補助 民代喊話市府加碼

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府鼓勵青年落地生根，但租金補貼福利不如雙北、台中等地，民代呼籲市府盡快研議。記者陳俊智／攝影
桃園市政府鼓勵青年落地生根，但租金補貼福利不如雙北、台中等地，民代呼籲市府盡快研議。記者陳俊智／攝影

桃園市政府鼓勵青年落地生根，但租金補貼福利不如雙北、台中等地，面對房價租金年年升高，民代呼籲市府跟進其他縣市，規畫加碼方案；桃園市都發局決定即將推出的第5期包租代管全用於照顧青年、婚育、原民及醫護等政策對象，同時也會研議加碼補貼的可能性。

國民黨桃園市議員陳韋曄指出，桃園目前只有原住民族每月4千元租屋補助政策，一般民眾均適用中央租金補貼辦法，每月最多2880元。在中央補助以外，台北針對相對弱勢青年族群有6300元到11000元差額補貼，新北補助也從3500元到7000元不等，台中也有育兒租金補貼，這些都是加碼項目，桃園同樣是直轄市，卻缺乏類似福利，實屬可惜。

陳韋曄表示，桃園在自籌經費加碼青年租金補貼方面明顯落後其他直轄市，建議市府研擬「桃園版分級加碼補貼」，並結合包租代管政策，保留部分房源給青年族群，讓青年租得起，也租得到。

都發局回應，桃園2018年曾推青年租屋補貼，每人每月4000元，隔年因中央推出相同政策而未續辦下去。市府評估近五年桃園一般住宅租金平均每坪單價落在678元，以10坪到12坪的套房計算，租金落在6780元到8136元之間，若扣掉中央補助2880元，民眾負擔部分未超過最低薪資29500元的三成，尚屬國際認定生活支出範疇，因此過去未推加碼補助。

針對民代建議，都發局考量一般住宅平均租金從2021年9355元漲到今年11767元，允諾檢討研議加碼補助的必要性與可行性，也決議即將推出的第5期包租代管5千戶只做政策戶，並優先把青年、婚育家庭列入照顧對象，讓青年不用擔心租不到房子，還能申請中央補貼。

租金補貼 租屋
