民代指判決曝市府開挖破壞新竹市棒球場 致工程追加近1.3億

新竹市棒球場爭議再掀波瀾。民進黨議員楊玲宜、曾資程指出，營造商巨佳在與施工包商揚名實業的官司中敗訴，須支付尾款 737 萬元；法院並駁回巨佳求償4100萬元換土費用，理由是市府多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，責任不在包商。議員批評，判決顯示巨佳與市府都不讓包商改善與驗收，才引發後續近 1.3 億元的追加改善工程，這筆費用根本就不應該產生、讓全市民埋單。對於議員們的指控，新竹市政府尚未回應。

楊玲宜今天在臉書說，根據桃園地方法院近日判決，她認為新竹市府應要求巨佳承擔責任，全額支付1.3億元後續改善工程費用。判決指出，台灣省結構技師公會鑑定報告顯示，「覆土斷面強度未達安全標準」，與排水工程無關，但市府仍逕行開挖、移土並拒絕驗收，荒唐行徑被法院打臉。

楊玲宜指出，自2023年起，球場多次開挖，地下停車場自去年9月停用至今，現況破壞嚴重、驗收與責任難以釐清，3年草皮與排水工程仍未完成，這就是高虹安任內的政治惡搞秀，一個球場草皮與排水工程搞了3年還搞不定。難怪承包商提出解約。

議員曾資程指出，2022 年高虹安市府宣稱邀請美國職棒大聯盟專家鑑定球場問題，透過新聞稿、直播與記者會大肆操作，對外包裝成「揭露弊案」。但法院判決揭露，美國專家鑑定並非司法正式鑑定，沒有法律效力。更諷刺的是，當法院要進行真正具法律效力的技師公會鑑定時，市府卻封場不讓鑑定人員進入，這不是追真相，而是阻止真相。

曾資程說， 法院揭露新竹市府破壞現場、拒鑑定、未驗收三大錯誤行為，市府的行為導致整個司法鑑定無法進行，真相因此被掩蓋。高虹安市府說要查清真相，結果是自己拆了球場、拒絕司法調查，讓整件事陷入黑箱。那場美國專家來台的秀，現在看來只是一齣昂貴又拙劣的公關戲。新竹棒球場原本應該是城市的驕傲，如今卻成了政治鬥爭的廢土現場。