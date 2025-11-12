操刀2026桃園農產月曆 葛萊美獎得主蕭青陽挑戰全台最多人收藏的月曆

2026桃園農產行銷月曆今天出爐，除了整體設計由葛萊美最佳唱片包裝設計獎得主蕭青陽操刀，剛奪下中職總冠軍的樂天桃猿球員也幫忙行銷，首批限量5千份，本月22日桃園仙草嘉年華活動現場開放民眾索取。

2026傳統生肖時序進入馬年，桃園農產月曆以「馬力食足」為主題，寓意五穀豐登、豐衣足食，圖中草莓、西瓜、洋香瓜、水蜜桃和花生等時令蔬果與桃園有關，背景還有桃園知名景點李騰芳古宅、中庄吊橋、竹圍漁港與秀才登山步道襯托，鮮明色彩相當吸睛。

市長張善政今天在市政會議開箱，讚嘆作品盡顯桃園之美，翻閱月曆就如走讀、品味桃園的地理人文精華；農業局長陳冠義則說，明年月曆不僅由蕭青陽操刀，也集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創作。

「月曆既是紀錄時間的工具，也是可以珍藏的藝術品。」設計師蕭青陽表示，為了挑戰打造「全台最多人收藏的月曆」，團隊除了深入桃園鄉野與果園，將田園風光與季節水果化為絕美畫作，還特別走訪農村與市場，觀察務農長輩與商家的實際使用習慣，貼心保留書寫空間，讓長輩能在上面記錄行程，兼具實用與美感。