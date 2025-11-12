網爆新竹殯葬所冰庫遺體遭偷拍 市府：承包員工涉事列黑名單

有網友在臉書社群「新竹爆料公社」匿名爆料指稱，竹市殯葬所9月時發生燒錯遺體事件，最近竟然又發生殯葬所員工偷拍遺體、散播往生者照片。對此，新竹市府澄清，該事件並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者之員工所涉及的個人不當行為。民政處表示，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單，禁止其再參與後續標案。

有網友匿名在臉書爆料稱，新竹市殯葬所9月發生燒錯大體事件，10月底光復節連假前，新竹殯葬所冰庫又再次出包，直接偷拍遺體，散播往生者照片。內容指出，112年標到的業者才出包，當時的所長跟冰庫員工被撤換、開除，但113、114年為何該業者還能繼續投標，而且還能繼續得標？即使換公司名字投標，仍一樣得標，直呼市府是否該好好整頓了。

對此，新竹市政府澄清，該事件並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者的員工所涉及的個人不當行為。民政處表示，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單，禁止其再參與後續標案。

新竹市府同時籲外界勿以訛傳訛、散布未經查證之訊息，以免影響公務機關及無辜人員名譽。並重申，對於任何不當行為及影響市府形象之事件，將嚴肅處理，並持續加強相關稽查及教育訓練。