桃園南門市場2星期內全面拆除？市府籲勿散播謠言
桃園南門市場日前發生大火，造成約2/3的區域損毀，網路謠傳南門市場將走入歷史，2個禮拜內全面拆除。對此，桃園市經濟發展局今(12)日嚴正澄清，此為假消息，市府僅將針對受損攤位拆除，以確保安全，未受損的攤位不會受影響。
經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，建管處預計17日將進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響。
針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，經發局澄清，此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南門市場2星期內全面拆除？市府籲勿散播謠言
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言