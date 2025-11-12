桃園過嶺重劃區居4地交界 地方憂警力巡邏治安現「空隙」

桃園市過嶺重劃區發展迅速，因鄰近中壢、青埔，成為首購族、小資族的購屋新選擇，但地方反映重劃區內的派出所處各區邊緣地帶，實際巡邏時容易出現交界空隙，擔心釀治安隱憂。警方表示，增設派出所恐影響既有編制，已責成保安警察大隊及分局加強巡邏。

過嶺重劃區位於桃園市中壢、新屋、楊梅、觀音四區交界，開發面積約400公頃。該區規劃採棋盤式路網，具備公園綠地多、生活機能成熟等特點，且房價相較青埔特區更具優勢，吸引不少在地及雙北、竹科移入的購屋族，是中壢推案量大的區域之一。

桃園市議員張曉昀指出，過嶺重劃區位於中壢、楊梅等地區交界地帶，轄區分屬3個派出所。雖然責任範圍明確，但因位於各轄區邊緣，實際巡邏時容易出現交界空隙，成為治安較薄弱的地帶。

張曉昀認為，該地區人口組成以新遷入與租屋族為主，流動人口多、社區連結尚未穩定，夜間活動頻繁，近期也有民眾反映夜間飆車及疑似非法交易情形，顯示在快速發展的同時，治安維護需求也隨之升高，建議警察局短期可透過臨時調度應急，但應將增設派出所列為長期規劃。

對此桃園市警察局表示，中壢過嶺重劃區目前畫歸中壢分局大崙派出所管轄，現有警力21名、毗鄰的青埔派出所現有警力32名，均有每日24小時規畫巡邏勤務，加強所轄過嶺及青埔地區巡守；另各外勤大隊及中壢分局亦將該區域列為巡查重點，妥適規劃運用現有警力，彌補勤務空隙，以維護該區域治安平穩。