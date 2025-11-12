快訊

鳳凰颱風攪局 桃園大溪豆干節調整活動地點

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
鳳凰颱風攪局，桃園22、23日登場的大溪豆干節調整活動場地。圖／桃園市觀光旅遊局提供
鳳凰颱風攪局，桃園22、23日登場的大溪豆干節調整活動場地。圖／桃園市觀光旅遊局提供

鳳凰颱風持續減弱，桃園市觀光旅遊局評估桃園風雨趨緩，封閉園區今起陸續開放，但部分活動因場地復原需要時間調整地點，22、23日登場的大溪豆干節就從大溪中正公園改道大溪木生活館；觀旅局表示，部分山區與濱海仍有落石積水情形，請遊客留意自身安全。

觀旅局表示，桃園許多景區因應颱風來襲預警性封閉，今天整理後，角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲臺及遊客中心，上午10時已經開放。小烏來風景特定區的宇內溪溫泉和天空步道預計下午1時開放。

另外，大溪「來慈湖、潮復刻」光雕水舞秀明天恢復展演，展演日期至18日止，15、16日的露天電影院則依原定規畫舉行。

觀旅局也說，活動場地受影響的活動有大溪豆干節，原本場地因雨泥濘，攤販棚架無法搭設，所以22、23日上午10時至下午5時移師大溪木生活館舉行，但系列活動之一的百人豆干宴則順應民意，15日下午5時開席。

桃園 鳳凰颱風 大溪豆干
