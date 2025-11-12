苗縣苑裡天下路一帶都更計畫通過 居民：產權分散恐難整體開發

苗栗縣苑裡鎮天下路兩側商業區都市更新計畫經縣府與公所規畫並蒐集民眾意見後，近日獲縣都市計畫委員會審議修正後通過，將啟動苑裡天下路街區再生新篇章；不過，當地民眾憂心舊街區一帶的土地產權很分散，未來若有建商要整體開發，難度很大。

縣府指出，苑裡鎮歷史文化深厚，天下路周邊集結火車站前交通轉運及市場商業機能，為鎮內早期重要發展的商業街區；之前苑裡公有零售市場歷經火災受損後，目前正進行市場重建及修復工程，完工後將重塑市場環境與機能，但周邊商業區整體環境老舊，老街建築風貌與機能衰退，整體景觀風貌、人行環境及防災機能未能與都市需求配合，公共安全與商業機能亟待改善。

鑒於現況天下路街區缺乏系統性更新計畫引導，本次由縣府畫定優先都市更新地區，範圍涵蓋天下路兩側商業區，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，總面積約6.4576公頃，可配合苑裡公有零售市場重建及修復工程，期透過都更引導民間加速投入改善周邊建築與公共空間環境安全，共同推動舊街區蛻變。

縣府表示，本案自今年4月辦理公開展覽及說明會以來，廣納地方意見並充分檢討修正，歷經縣都委會多次專業審議，最終獲縣都委會審查修正後通過，後續將持續協助民間推動辦理都市更新事業，透過公私協力，共同打造一個安全、宜居且富有活力的嶄新苑裡。